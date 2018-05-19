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Проект "Посмотри на Владивосток" открывает новые номинации
Оргкомитет фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) объявил номинации 2018 года и приглашает делать снимки, открывающие новые грани и ракурсы столицы Приморья.
В седьмом сезоне проекта, который завершает первый цикл книг, фотографии будут приниматься по номинациям: «Архитектура», «Повседневность», «Море», «События», «Труженики моря», «Дом моего детства» и «Человек читающий».
Марина Баринова, продюсер фотоконкурса «Посмотри на Владивосток»: «Решив ежегодно представлять в фотопроекте владивостокцев из одного поля деятельности или профессии, в 2018 году мы предлагаем "Тружеников моря". На наш взгляд, это — очень по-владивостокски. Отзываясь доброй моде современности на чтение, появился "Человек читающий"». И еще мы хотим, чтобы у людей с фотоаппаратом случилось фотопутешествие туда, где жило, а, возможно, и сейчас живет детство. Это номинация "Дом моего детства"».
«Труженики моря» — фотографии тех, кто служит морю: рыбаков, моряков, офицеров. И тех, кто обеспечивает морскую отрасль на берегу, — людей портовых профессий. Оргкомитет будет признателен за фотографии с представителями старшего поколения, посвятившими себя морю.
«Человек читающий» — фотографии о том, кто, где и как читает в наше время во Владивостоке; репортажные фотографии с книжных событий; антураж библиотек, книжных магазинов / лавок / развалов; фотомоменты у уличных книжных шкафов.
«Дом моего детства» — про жилые (и не только) здания и дворики при них, где прошло чье-то детство; про дома и квартиры, где живет детство; дома и квартиры родителей, бабушек и дедушек.
Участниками фотоконкурса могут стать горожане и гости Владивостока, профессиональные и непрофессиональные фотографы. По словам члена жюри «Посмотри на Владивосток» и арт-критика Александра Лобычева, важно быть не только человеком с фотоаппаратом, но и «стать сыщиком, путешественником, исследователем и, конечно, влюбленным, потому что только влюбленные обретают особое зрение».
Прием работ за 2018 год откроется на http://lookatvladivostok.ru в начале 2019 года, после этого экспертное жюри выберет 159 снимков, которые войдут в фотоальбом ко дню рождения Владивостока — 2 июля городу исполнится 159 лет. Кроме этого пройдут награждение победителей и презентация фотоальбома, а также открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток 2018».
«Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло пять фотоальбомов о жизни города в 2012-2016 годах.
1 июля 2018 года пройдет награждение победителей и презентация фотоальбома, а также открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж».
Любить по-владивостокски (2017). Фото Totono.
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер проекта «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok)
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