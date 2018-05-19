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Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
Правительство РФ внесло изменения в порядок предоставления субсидий организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности воздушных перевозок. Теперь неиспользованный остаток средств с одного направления может быть перераспределен на другие более востребованные маршруты на три месяца раньше - уже с июня. Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Сегодня субсидируются пассажирские авиаперевозки по маршрутам, связывающим центральную часть страны с Дальним Востоком, Симферополем, Калининградом. При этом существуют ограничения: на перевозки по маршрутам между регионами европейской части страны и Дальним Востоком направляются не более 75% ассигнований, Симферополем - не более 15%, Калининградом - не более 10%.
Владимир Путин рассказал об авиаперевозках для дальневосточниковИзменения внесены для своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков. Ранее перераспределять средства было возможно только с 1 сентября, после внесения изменений неиспользованный остаток бюджетных ассигнований будет возможно перераспределить после 1 июня.
«Принятые изменения помогут более гибко реагировать на реальную ситуацию с билетами и в случае экономии на каком-то направлении, перебросить эти деньги, например, на Дальний Восток, где субсидируемые перевозки крайне востребованы», - пояснили в Минвостокразвития.
Напомним, на субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей – для Дальнего Востока.
Программа субсидирования реализуется в соответствии с Постановлением Правительства России от 2 марта 2018 года. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка - инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.
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