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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвестор из Японии построил во Владивостоке дом smart-формата
Резидент свободного порта построил во Владивостоке многоэтажный дом «Премьера» с квартирами в формате smart, позволяющем функционально заполнять жилое пространство. Компания «Строй-механизация» реализовала проект стоимостью 420 млн рублей по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Основное финансирование строительства жилья обеспечило ООО «Фёрст Вуд Приморье» (дочернее подразделение японской компании «Иида Груп Холдингс»), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Новый дом на 172 квартиры расположен на улице Махалина в центральной части Владивостока. Здание будет оснащено двухуровневой подземной парковкой на 67 машиномест и административным этажом. К выбору покупателей доступны самые современные типы квартир, набирающие популярность на российском рынке недвижимости: студии и евро двухкомнатные квартиры.
«Строительство многоквартирного дома началось в первом квартале 2017 года. Благодаря участию японских инвесторов нам удалось реализовать проект на полгода раньше намеченных сроков, - говорит главный бухгалтер ООО «Строй-механизация» Ольга Шашкова. - Благодаря статусу резидента свободного порта Владивосток мы можем пользоваться преференциями и льготами, эффект от которых позволит нам строить бизнес еще успешнее».
Как ранее отмечал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока», для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действует 746 резидентов. Инвесторы реализуют проекты общей стоимостью 426 млрд рублей и перспективой создать более 48 тысяч новых рабочих мест. Во Владивостоком городском округе Приморского края зарегистрировано 424 резидента с проектами на сумму 156 млрд рублей и планами создать более 16 тысяч рабочих мест.
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Планировка квартир как у вполне себе обычной хрущевки, квадратура та же. Смотрел на этот дом, но ценник за хрущ, конечно, зашкаливает. Близость центра, видимо, влияет. Правда даже этим трудно объяснить 6 млн за 43 км. м. я себе объяснить не могу
покупали квартиру за 3 900 000 руб 38 м2, может это VIP.
"элитная" гостинка получилась. Жить в этом муравейнке не вариант
На первом этаже мини-отель хостел-бардак будет круглосуточно
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