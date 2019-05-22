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Натуральные овощи из Приморья становятся "бестселлером" на рынках

Те, кто их пробовал, сразу чувствуют разницу и уже потом не хотят брать обычные овощи

Житель села Вольно-Надеждинское Приморского края Михаил Марков оформил на себя и членов семьи 11 «дальневосточных гектаров». На этой земле разбили поля и выращивают уже третий год овощи и бахчевые. Своими планами по использованию «дальневосточного гектара» Михаил поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Три года назад, когда стартовала программа «Дальневосточный гектар» я решил вернуться из Москвы, где работал логистом. Возможность взять землю и быстро стартануть куда привлекательнее офисного рабства. Было решено взять землю вместе с родителями и заняться сельским хозяйством – сегодня на Дальнем Востоке как никогда актуально производство натуральной продукции. Чем мы и занялись», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Михаил Марков. «Безусловно, проект крайне зависим от погодных условий, но и это мы предусмотрели и планируем к завершению сезона заняться строительством всесезонных теплиц».

По его словам, за первые два сезона были освоены 5 гектаров, а в настоящее время обрабатываются уже 7 гектаров и к концу текущего сезона будет освоен весь надел. Для обработки земли приобретено и эксплуатируется 2 трактора и вся необходимая механизация. К сезону на участок устанавливается мобильный домик, чтобы жить и работать на участке. Электроснабжение обеспечивается за счет солнечных панелей, но на перспективу Михаил планирует подключить участок к центральным коммуникациям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Главная «фишка» нашего проекта – полная экологичность и отсутствие химических удобрений. Те, кто пробовал нашу картошку, помидоры или арбузы, сразу чувствуют разницу и уже потом не хотят брать обычные овощи. Так что в реализации продукции особых проблем нет. Сегодня у нас есть точка на сельском рынке, а также ведутся продажи оптовым закупщикам, но я вижу хорошие перспективы по выходу на продажи в центре региона», - поделился Михаил. «Кроме того, мы планируем попробовать себя в переработке и, в частности, в пик сезона производить различные напитки из арбузов и овощей».

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Приморский край удерживает региональное лидерство по количеству выданных участков по программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день в этом субъекте ДФО заключено 14955 договоров безвозмездного пользования. Для получателей «дальневосточных гектаров» в крае доступны 24 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Приморском крае, составила 49 миллионов рублей.

Напомним, в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: экологические продукты  дальневосточный гектар  овощи 


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Комментарии
  • Коля13:53, 19.06.2019

    Если все так просто, красиво и выгодно, то почему почти все на рынках китайское??
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