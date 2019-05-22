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19 Июня 2019, 12:55 | Регион сегодня

Мэр Владивостока считает, что "...чтобы сделать людей счастливыми, большие деньги не нужны"

Жители Владивостока идут к властям "с простыми бытовыми вопросами, которые решить нетрудно"

Прием граждан по личным вопросам провел глава Владивостока Олег Гуменюк вчера, 18 июня. Со своими проблемами к главе обратились жительницы домов № 29/1 и 29/2 на улице Гульбиновича Любовь Решетникова и Евгения Егорова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Свой визит жительницы начали со слов благодарности - в этом году их дворы включили в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В ближайшие недели начнется асфальтирование придомовых дорог.

«Мы очень рады, так долго этого ждали, - прокомментировала Любовь Решетникова. - Но у нас остается небольшой участок с торца дома, который также хотелось бы благоустроить. Сделать дорожку и заасфальтировать».

Олег Гуменюк поручил начальнику управления дорог и благоустройства Сергею Макарову выехать на Гульбиновича и по возможности помочь с благоустройством этого участка.

Волновали жительниц и простые бытовые вопросы: вывоз покрышек, которые демонтировали, но до сих пор не увезли; работа магазина в подъезде дома, а также законность парковки, находящейся неподалеку.

По всем озвученным вопросам уже в ближайшее время с проверкой выйдут сотрудники административно-территориального управления Первомайского района.

«Иногда, чтобы сделать людей счастливее, большие деньги не нужны, - подвел итог глава Владивостока Олег Гуменюк. - Как правило, они обращаются с простыми бытовыми вопросами, которые решить нетрудно. Для этого мы подобные встречи и проводим. Людей нужно уметь слушать».

Евгений Кулешов, фото

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: жкх  благоустройство  Гуменюк 


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Комментарии
  • Сергей13:48, 19.06.2019

    Не совсем понятно насчет больших денег, Олег Гуменюк о затратах на благоустройство или о семейном бюджете?Если о семейном бюджете, то как правило большие деньги приносят людям несчастья. А для того чтобы Владивостокцам жилось комфортно, а от этого счастливо нужно качественно работать тем, кто обязан следить за порядком в городе. Годами мы созерцаем разбитые придомовые дороги, разрушенные бордюры, заросшие сорняком склоны дорог, мусор, отсутствие ландшафтного благоустройства, торчащие остатки строительных конструкций, покосившиеся канализационный люки, совершенно дикие подпорные стенки времен СССР, и т. д. и т. п. Мы живем в условиях новых рыночных отношений уже 30 лет. А сдвигов нет! То, что понастроили к саммиту в зачет не идет, это другая история. Нет механизма оперативного ремонта инфраструктуры города. Маленькие ямки превращаются в большие, и только после этого производится ремонт, при этом, я уверен, затраты вырастают в сотни раз! Не ужели нельзя создать условия, отладить систему, что бы такого не было. Существует мировой опыт, стоит просто зайти в мировую паутину и сколько хочешь видео, где демонстрируется это. Конечно, нашему городу очень не везет с мэрами. Их постоянно садят, или они быстро увольняются. . . Вот когда все это заработает, возникнет ощущение счастья, уверенности в себе и в городе. Люди устали от бардака, уезжают с таких мест там где лучше. Пожелаю нашему новому мэру успехов и удачи!
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