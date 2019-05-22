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В Приморье более 50 очагов возгорания было ликвидировано на подступах к нацпарку "Земля леопарда"
WWF России оказывает поддержку охотничьим хозяйствам, расположенным на юго-западе Приморья, в местах обитания дальневосточного леопарда, в борьбе с пожарами, оценке состояния группировок редких кошек и копытных животных, проведении антибраконьерских рейдов и минимизации конфликтов с крупными хищниками.
Сухая зима 2018-2019 гг. привела к крайне напряженной пожароопасной обстановке в Приморье. Юго-запад Приморского края, наиболее подверженный пожарам, горел особенно «ярко»: с ноября 2018 по июнь 2019 гг. около 200 термоточек по данным спутникового мониторинга пожаров на Дальнем Востоке было зафиксировано на этой территории. Основные очаги возгорания были отмечены за пределами нацпарка «Земля леопарда», в том числе на территории охотничьих хозяйств. Участие в их тушении приняли не только профессиональные огнеборцы, но и члены добровольных пожарных дружин, проявившие недюжинное упорство и героизм в борьбе с огнем, не дав ему широкой стеной пойти на лесные массивы. Одной из территорий, принявшей на себя удар стихии, возникающей в большинстве случаев по вине человека, стало охотхозяйство «Нежинское» Военно-охотничьего общества ТОФ, граничащее с национальным парком «Земля леопарда».
«Работа по тушению пожаров дело тяжелое, но мы справляемся по мере своих сил. При охотхозяйстве организована добровольная пожарная бригада из состава охотников, все они прошли обучение и имеют соответствующую квалификацию. Бригада добровольцев находится в постоянной боевой готовности и по первому звонку выезжает на место. За год они приняли участие в тушении более чем 50 очагов возгорания, — комментирует охотовед ВОО ТОФ Роман Обердихин. — Этот год выдался особо напряженным, но показал нам, что есть пути дальнейшего развития данного направления. Мы надеемся, что совместно со Всемирным фондом дикой природы нам удастся привлечь дополнительные силы для противопожарной работы и повысить оперативность бригады».
Охотхозяйство «Нежинское» является одним из ключевых партнеров WWF России из-за непосредственной близости к национальному парку «Земля леопарда». Как и на ООПТ, здесь тоже обитают редкие пятнистые и полосатые хищники. Формирующееся на территории охотхозяйства поголовье копытных животных играет значительную роль в питании краснокнижных кошек, поэтому увеличение их популяции является одной из основных задач охотхозяйства и WWF для поддержания и роста численности амурского тигра и дальневосточного леопарда на юго-западе Приморского края. Со стороны Фонда оказывается как финансовая, так и методическая помощь при проведении биотехнических мероприятий, предотвращении гибели копытных животных в глубокоснежные зимы, борьбе с браконьерством, а также для предотвращения возникновения и распространения пожаров.
«В начале 2018 года Амурский филиал WWF России приобрел для охотхозяйства «Нежинское» многофункциональный малогабаритный экскаватор SUMITOMO 75U, с помощью которого удалось провести обновление минерализованных полос на участках, где невозможно применение тяжелой техники. В общей сложности, за полтора года в охотхозяйстве обновлено и проложено более 80 км минполос, — говорит специалист отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Дмитрий Дерунов. — Мы анализировали картину возгораний: более 50% термоточек были отмечены вдоль автомобильных дорог. Это еще раз показывает, насколько возникновение пожаров зависит от человека. Ведь даже брошенный окурок может стать причиной пала и началом большой беды для людей и животных».
С помощью WWF России для добровольных пожарных охотхозяйства было приобретено оборудование: воздуходувки, мотопомпы, обмундирование, пожарный инструмент, ГСМ для обеспечения работы. В планах — дальнейшее обновление минерализованных полос по всей территории охотхозяйства «Нежинское», которые являются барьером на пути распространения пожара, отсечение участков леса от мест постоянного прогорания. Это важно для сохранения лесных массивов в охотхозяйстве и недопущения огня на территорию особо охраняемого соседа.
«За полгода на сопредельной территории у «Земли леопарда» огнем было пройдено более 100 тысяч гектаров. Каждый раз пламя угрожало перейти границы национального парка, в связи с чем практически ежедневно на подступах к особо охраняемой природной территории с огнем сражались сотрудники учреждения. Работники лесохозяйственной службы и отдела охраны круглосуточно получали сообщения о возгораниях и выдвигались на место, невзирая на обстоятельства», — говорит Георгий Лихачев, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе.
Пожароопасный период на юго-западе Приморского края закончился, но мероприятия по профилактике лесных пожаров в местах обитания редких кошек продолжаются.
Автор фото – Роман Обердихин / Нежинское охотхозяйство
- В Приморье более 50 очагов возгорания было ликвидировано на подступах к нацпарку "Земля леопарда"
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