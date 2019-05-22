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Четверг| 20 Июня, 09:08 |
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Во Владивостоке и Приморье можно найти работу за два часа
Экспресс-биржа пройдет во Владивостоке во вторник, 25 июня. Как сообщили в департаменте труда и социального развития, в Приморье продолжает свою работу проект, призванный помочь гражданам трудоустроиться в самые сжатые сроки.
Экспресс-биржа труда пройдет 25 июня с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13
«О своей готовности предложить свободные рабочие места приморцам, нуждающимся в срочном заработке, заявили уже пять работодателей. В списке вакансий – интервьюеры, сварщики, автомаляры, грузчики, разнорабочие, посудомойщики, сиделки и другие», – рассказывают в Приморском центре занятости.
Специалисты отмечают: такой формат трудоустройства удобен и соискателям, и работодателям. Кадровые службы могут воспользоваться услугами по подбору неквалифицированного персонала в удобные для них сроки без дополнительных административных процедур, в том числе для работ, имеющих срочный характер.
Напомним, мероприятия в рамках проекта «Экспресс-биржа труда» стартовали в Приморье с 2018 года. Пилотными территориями реализации проекта стали Владивосток и Уссурийск. А с нового года список муниципалитетов, участвующих в проекте, пополнили Артем и Находка.
Вниманию участников! Экспресс-биржа труда пройдет 25 июня с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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