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Выпускники Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа в июле получили свои дипломы

Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска

Среди них студенты, которые обучались по целевому направлению от приморской компании «Интеррыбфлот». Предприятие уже давно ожидает ребят в рядах своих сотрудников.

Компания «Интеррыбфлот» обеспечила ребят образованием и дальнейшим карьерным ростом. Например, Данил Мартыненко  и Лев Морозов приехали во Владивосток из Челябинской области. Они рассказали, что очень благодарны компании за возможность получения образования в Приморском крае. Ребята также признались, что сами вряд ли бы решились учиться в столь отдалённых местах от своего родного города. Изучать морское направление и найти себе работу по сопутствующей специальности в центральной полосе России было бы проблематично для молодых специалистов.

«Интеррыбфлот» дал мне возможность получить морскую специальность и сразу же устроиться работать. Лично мне изучать всё, что связано с морским делом было очень интересно. Я научился разбираться в судовой электроэнергетической станцией, менять двигатели и делать диагностику. Надеюсь, что мои знания помогут мне в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице в этом направлении», - рассказал выпускник рыбопромышленного колледжа Лев Морозов. Молодой человек также добавил, что в скором времени он вместе со своим товарищем Данилом уйдёт в армию, а по возвращению ребята приступят к полноценной работе на предприятии.


 


Поздравить выпускников с получением дипломов на церемонию вручения прибыла директор по кадрам приморской компании «Интеррыбфлот» Мария Прохоренко. Она рассказала корреспонденту агентства, что развивать целевое направление и воспитывать своих специалистов для компании является приоритетной задачей.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим программу по подготовке молодых квалифицированных кадров. У нас это не первый выпуск: в прошлом году мы таким же образом выпустили молодых специалистов, которые успешно реализуют себя в рыбной отрасли на Дальнем Востоке. На сегодняшний день также проходят обучение семь курсантов по различным востребованным у нас специальностям», - отметила Мария Прохоренко.
С напутственными словами и добрыми пожеланиями перед выпускниками на церемонии вручения выступили руководители рыбопромышленного колледжа, преподаватели и кураторы. А ребята в благодарность за незабываемые студенческие годы пели ностальгические песни, исполняли авторские танцы.

Юрий РОГОВ, фото автора.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Интеррыбфлот  Владивостокский рыбопромышленный колледж 


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Комментарии
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