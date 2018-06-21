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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Июля, 13:48 |
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Приморским рыбакам не понравилось, как подели прибрежные квоты
С одной стороны, комиссия по Дальнему Востоку приняла и рассмотрела все заявки приморских предприятий. Но выслушав доклад руководителя АРПП Георгия Мартынова о работе комиссии, рыбаки пришли к выводу: надо внести дополнения в порядок расчета долей квот. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья предложила изменения в правила распределения квот добычи в морских водах, чтобы справедливо решить вопрос с лимитами в прилегающей к берегам края промысловой подзоне.
На сегодняшний день особенно остро стоит вопрос об определении долей в подзоне Приморье. При нынешнем порядке, закрепленном правительством в январе, пользователи теряют значительные объемы добычи краба, креветки и минтая. «Ввиду того, что ранее доли квот для прибрежного рыболовства определялись раздельно администрациями Приморского (к югу от мыса Золотой) и Хабаровского (к северу от мыса Золотой) краев, при суммировании данных долей с долями пользователей в исключительной экономической зоне России в подзоне Приморье получается некорректная цифра», – объяснили «Золотому Рогу» в приморской ассоциации.
АРПП направила письмо врио губернатора Андрею Тарасенко. Объединение попросило главу региона обратиться в Минсельхоз России с предложением до изменения порядка приостановить распределение квот в этой подзоне.
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