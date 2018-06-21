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Впервые через электронный аукцион реализованы права пользования 68 га морской акватории в Приморье
17 июля состоялся первый электронный аукцион по продаже прав пользования участками для аквакультуры на Дальнем Востоке. На нем впервые онлайн были реализованы права пользования 68 гектарами морской акватории, расположенными в Хасанском районе Приморского края.
Всего на участие в электронных торгах поступило 6 заявок, все участники были допущены организатором к аукциону. Стартовая цена участка составляла 657 729 рублей. В ходе торгов цена значительно возросла: первый из 46 выставленных на торги участков был реализован за 15,1 млн рублей.
Интерес, проявленный ведущими дальневосточными производителями аквакультуры к принципиально новой модели формирования и распределения участков, позволяет предположить, что все выставленные на торги 9 тыс. гектаров под аквакультуру будут успешно реализованы. Информация о лотах размещена в витрине закупок Федерального агентства по рыболовству (fish.rts-tender.ru) и на официальном сайте Российской Федерации для проведения торгов (torgi.gov.ru). Кроме того, участки отражены на карте сервиса по формированию и распределению участков), который создан Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Роскартографией, Росрыболовством и федеральной электронной площадкой РТС-тендер.
Следующие аукционы в отношении 45 рыбоводных участков пройдут в период с 3 августа до 13 сентября 2018 года. В дни Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября электронная площадка будет работать на полную мощность и за этот период планируется разыграть 14 лотов.
Проведение электронных аукционов стало возможным в результате проведенной Минвостокразвития, Росрыболовством и ФРДВ по поручению Президента России комплексной реформы отрасли. В настоящий момент на аукцион выставлены участки, ранее сформированные Росрыболовством. В ближайшее время будет завершена работа по формированию исчерпывающего перечня доступных для марикультуры зон акваторий морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, который будет опубликован на сайте Минвостокразвития России. На следующем этапе инвесторы, заинтересованные в развитии марикультуры на российском Дальнем Востоке, смогут формировать участки через интернет-сервис с помощью интерактивной электронной карты морской акватории, свободной от ограничений, а также подавать в электронной форме заявления в Росрыболовство на определение границ участков и организацию электронных аукционов.
До 2020 года, в соответствии с поручением вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, с использованием интернет-сервиса и электронных аукционов планируется вовлечь в хозяйственный оборот до 100 тыс. гектаров участков под марикультуру.
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