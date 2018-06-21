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19 Июля 2018, 15:35 | Регион сегодня

Впервые через электронный аукцион реализованы права пользования 68 га морской акватории в Приморье

Первый из 46 участков под аквакультуру на Дальнем Востоке, выставленных на электронные аукционы, реализован по цене в 22 раза превысившей стартовую

17 июля состоялся первый электронный аукцион по продаже прав пользования участками для аквакультуры на Дальнем Востоке. На нем впервые онлайн были реализованы права пользования 68 гектарами морской акватории, расположенными в Хасанском районе Приморского края.

Всего на участие в электронных торгах поступило 6 заявок, все участники были допущены организатором к аукциону. Стартовая цена участка составляла 657 729 рублей. В ходе торгов цена значительно возросла: первый из 46 выставленных на торги участков был реализован за 15,1 млн рублей. 

Интерес, проявленный ведущими дальневосточными производителями аквакультуры к принципиально новой модели формирования и распределения участков, позволяет предположить, что все выставленные на торги 9 тыс. гектаров под аквакультуру будут успешно реализованы. Информация о лотах размещена в витрине закупок Федерального агентства по рыболовству (fish.rts-tender.ru) и на официальном сайте Российской Федерации для проведения торгов (torgi.gov.ru). Кроме того, участки отражены на карте сервиса по формированию и распределению участков), который создан Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Роскартографией, Росрыболовством и федеральной электронной площадкой РТС-тендер.

Следующие аукционы в отношении 45 рыбоводных участков пройдут в период с 3 августа до 13 сентября 2018 года. В дни Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября электронная площадка будет работать на полную мощность и за этот период планируется разыграть 14 лотов.

Проведение электронных аукционов стало возможным в результате проведенной Минвостокразвития, Росрыболовством и ФРДВ по поручению Президента России комплексной реформы отрасли. В настоящий момент на аукцион выставлены участки, ранее сформированные Росрыболовством. В ближайшее время будет завершена работа по формированию исчерпывающего перечня доступных для марикультуры зон акваторий морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, который будет опубликован на сайте Минвостокразвития России. На следующем этапе инвесторы, заинтересованные в развитии марикультуры на российском Дальнем Востоке, смогут формировать участки через интернет-сервис с помощью интерактивной электронной карты морской акватории, свободной от ограничений, а также подавать в электронной форме заявления в Росрыболовство на определение границ участков и организацию электронных аукционов.

До 2020 года, в соответствии с поручением вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, с использованием интернет-сервиса и электронных аукционов планируется вовлечь в хозяйственный оборот до 100 тыс. гектаров участков под марикультуру.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: аквакультура  аукцион 


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Комментарии
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