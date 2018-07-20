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Главную площадь Владивостока пытаются вывести "за рамки привычного"
"Торговый центр под площадью – не убедили, «высотка» на Фуникулере – даже не обсуждается", - об этом глава Владивостока Виталий Веркеенко заявил на градостроительном совете при администрации города, состоявшемся 17 августа. Профессиональному сообществу предлагалось рассмотреть два вопроса – концепцию развития комплекса центральной площади Владивостока – площади Борцов революции и увеличение этажности строящегося на «проспекте Красоты» здания. Второй вопрос был снят с повестки дня. Как отметил глава города, даже обсуждать его – нецелесообразно.
В районе сопки Орлиная планируется одна из крупнейших строек страны, напомнил Виталий Веркеенко.
«На Аксаковской будет построен масштабный музейный комплекс. Обсуждали реализацию этого проекта с Ольгой Голодец во время ее визита во Владивосток, и внесли в протокол обязательства не производить изменений в границах проекта. А его границы – это не только Аксаковская, но и прилегающие территории. Вероятно, претерпит изменения Фуникулер. Одна из концепций – продолжить его развитие со следующей остановкой на уровне музейного комплекса. Здесь же планируется построить музей "Моя история", – заявил глава Владивостока. – В результате вокруг нового комплекса появятся новые автомобильные и пешеходные маршрут, ожидается большой трафик туристических автобусов, понадобятся корректировки в транспортном каркасе. Считаю невозможным и нецелесообразным даже рассматривать вопрос об изменениях проекта застройщика, и обсуждать любе изменения в границах проекта музейного комплекса без увязки с ним».
По мнению экспертов и жителей города, прекрасная панорама города, открывающаяся с сопки Орлиная – одна из главных достопримечательностей Владивостока, и ее необходимо сохранить. Тот факт, что виды города – его главное достояние, отмечали и японские архитекторы, разработавшие мастер-план Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Что касается центральной площади города, ее признанные мировые эксперты предлагали продлить до Морского вокзала, создав там широкую прогулочную зону.
Как отметил советник главы города Анатолий Мельник, различные идеи развития центральной площади обсуждаются на протяжении последних 20 лет. Так, в 2009 году совет обсуждал идею реорганизации территории площади, причем проект уже тогда предлагал создание под площадью обширной подземной парковки, а также культурно-развлекательного и торгового комплекса. На этот раз вниманию профессионального сообщества была предложена концепция, разработанная проектной организацией ООО «Аргус-Арт» по заказу ЗАО «Центр «Строй».
В нем сохранилась концепция создания под площадью торгово-развлекательного комплекса и парковочного пространства. При этом по заказу застройщика разработан также эскиз возможного развития территории от площади до морского вокзала – с перекрытием железнодорожных путей, благодаря которому город мог бы получить дополнительное общественное пространство – с выходом к бухте Золотой Рог.
Таким образом, в проекте предложено три новых уровня: нижний – под площадью – для создания парковки на 1000 машин, средний – торгово-развлекательный высотой 6 метров, и третий верхний – прогулочно-транзитный, который и может быть продолжен до морвокзала.
В ходе обсуждения эксперты выразили различные мнения – как за, так и против. И.о. руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Алексей Зуев напомнил, что практически весь центр города – средоточие памятников истории и культуры, которые представляют наибольшую ценность для города – как для нынешних жителей и их потомков, так и для туристов. Поэтому любое изменение территории должно проводиться в высшей степени деликатно, с учетом охранной зон.
«В вашем проекте я не досчитался одного из объектов культурного наследия – вы почему-то не учли его, да и отношение к главному памятнику – борцам за власть Советов – показалось недостаточно серьезным. Памятник в хорошем состоянии, и недопустимо менять ни постамент, ни территорию вокруг», – подчеркнул Алексей Зуев.
Другие архитекторы, поддержав идею деликатного подхода к историческому наследию и сложившемуся архитектурному облику, высказались все-таки за развитие территории.
Поддержал «мечты и устремления в будущее» Алексей Ким, председатель Приморского отделения Союза архитекторов России, начальник мастерской территориального планирования ОАО «Приморгражданпроект»: «Давно не видел таких масштабных и смелых проработок, она заслуживает внимания как попытка выйти за рамки привычного. Да, здесь не решен ряд проблем, главным образом, транспортных, но создание таких обширных новых пространств для людей, причем с использованием самых современных подходов – безусловно, интересно».
«Это, конечно, очень смелый шаг, но он в правильном направлении», – отметил архитектор, профессор, технический директор филиала «Гэллэри сервис» во Владивостоке Алексей Бабенко. Руководитель проектной компании «Архибат» Дмитрий Батищев также поддержал коллег в «желании перемен», предложив несколько своих штрихов для создания прогулочной зоны: важно, чтобы она обязательно спускалась к морю.
«Подозреваю, что любые вмешательства могут быть просто запрещены различными нормами закона, поэтому прежде чем обсуждать такие радикальные проекты – необходимо изучить все действующие ограничения, разного рода охранные зоны и "красные линии", – высказал свою точку зрения архитектор Владимир Смотриковский. – Хотя жизнь не стоит на месте, и среди запретов наверняка есть неразумные, которые со временем могут быть отменены».
В ходе дискуссии были также высказаны серьезные сомнения.
«Торговые площади – всегда гигантский приток транспорта, в итоге полуостров Шкота, как и весь центр, так и останется со своей транспортной проблемой», – сказала эксперт Министерства культуры в области государственной историко-культурной экспертизы, советник РААСН Анна Мялк.
Оставить весь исторический центр в покое – как есть, просто привести в порядок дороги, фасады и другие объекты инфраструктуры предложил председатель городской думы Андрей Брик.
«Для меня интересен опыт Казахстана: для сохранения исторического наследия Алматы там попросту перенесли столицу в Астану. В центре Владивостока тоже почти каждый объект ценен, и это надо сохранить», – считает Андрей Брик.
Итоги обсуждения подвел глава Владивостока Виталий Веркеенко.
«Городу, безусловно, нужны масштабные изменения и смелые проекты. Но исключительно в интересах Владивостока и его жителей. Торговый центр под площадью – не убедили. Высотка на Фуникулере – даже обсуждать нецелесообразно, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Мы поддерживаем инвесторов, готовых вкладывать в развитие строительной отрасли города, но в парадигме "инвестиции для города", а не "город для инвестиций". Любой застройщик должен строго соблюдать требования по парковочным местам и озеленению, любой новый проект в плотной городской застройке – иметь проект планировки территории и четкое понимание, как он впишется в существующий контекст, архитектурный облик».
Анастасия Котлярова (фото)
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