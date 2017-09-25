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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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За 500 проектами Свободного порта Владивосток и ТОР начали "следить" в режиме он-лайн
В систему сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток, заведено 500 проектов, сообщил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. 14 из них – проекты, получающие Федеральную субсидию на строительство объектов внешней инфраструктуры.
«Фактически система представляет электронное «одно окно» для инвестора, когда, обращаясь через эту информационную систему, инвестор получает быструю обратную связь по любым проблемам, по любым вопросам, которые у него возникают», – уточнил глава Минвостокразвития России Александр Галушка.
Он также напомнил, что с помощью данной информационной системы следить за реализацией проектов будет и вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев. До конца 2017 года система появится и в виде приложения для мобильных телефонов.
Напомним, о запуске впервые разработанной в России информационной системы сопровождения инвестиционных проектов заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин 3 августа в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.
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