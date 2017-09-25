|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Сентября, 09:30 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье пришли новые инвесторы
Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока.
Так, компания «Строй Бетон» построит завод по производству ЖБИ, строительных и отделочных материалов в ТОР «Надеждинская».
Инвесторы Свободного порта Владивосток запустят новые проекты в Приморском крае. «Дальневосточная Транспортная Компания» в статусе резидента планирует вести деятельность по оказанию транспортно-логистических услуг. Компания «Зеленая линия» намерена создать современный сервисный комплекс по обслуживанию и ремонту грузовой техники.
Проектом по запуску производства модульных всесезонных жилых домов займется компания «ДубльДом Приморье» во Владивостоке. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 10 миллионов рублей. Планируется создать 18 новых рабочих мест.
По словам генерального директора компании «ДубльДом Приморье» Юлии Цыцарец, компания будет работать на условиях франшизы.
«При производстве домов будут использоваться исключительно экологически чистые материалы. В планах компании построить собственное производственное здание и обеспечить комплексный подход загородного домостроения», – рассказала она.
Всего с момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 487 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 триллионов рублей и перспективой создать более 66 тысяч рабочих мест.
Напомним, в Приморье сегодня созданы четыре территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». Целых 16 муниципальных образований включены в состав Свободного порта Владивосток, предоставляющего широкий круг преференций для бизнеса.
Президент России Владимир Путин, на ВЭФ-2017 отметил, что руководство страны намерено и дальше совершенствовать законодательную базу для развития региона, делать более эффективной работу специальных механизмов – ТОР и Свободного порта Владивосток.
«За последние четыре года принято 19 федеральных законов, которые заложили новую основу для работы по подъему региона. Намерены и дальше совершенствовать законодательную базу, развивать Дальний Восток, провести ее кодификацию и еще более точную систематизацию, чтобы законы и практикоприменение были максимально удобны и понятны для граждан, инвесторов, бизнеса, государственных и муниципальных органов власти», – обозначил глава государства.
Более того, акцентировал он, предстоит сделать еще более эффективными ранее запущенные механизмы – территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.
«Они открыли новые возможности для прихода в макрорегион российских и иностранных инвесторов, позволили ускорить запуск проектов и снизить издержки их реализации. Результаты есть, за последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке опережает средние показатели роста по РФ – это 8,6 %, а ВРП вырос на 4,2%. В текущем, 2017 году, динамика позитивная, более того, нарастающая. Так инвестиций в основной капитал за первое полугодие выросли почти на 20%», – подчеркнул Владимир Путин.
- В Приморье в День тигра подводят итоги и строят новые планы
- Третий резидент Cвободного порта Владивосток создал зону таможенного контроля в Приморье
- В Приморье дальневосточный леопард отметил масштабное новоселье
- В Приморье открылась 25-я выставка "Строительство"
- На фестивале "Золотая пчела Приморья" победитель продал весь мед за пару часов
- Должен ли Восточный экономический форум проходить во Владивостоке?
- О новом тренде IT расскажут во Владивостоке
- Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить план перехода на расчеты в рубли в портах
- Генконсульство США продолжает 25-летнюю историю дипломатических миссий во Владивостоке
- Дмитрий Медведев дал поручения по дальневосточным плавбазам
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.