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Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
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В Приморье построили первую очередь элеваторного комплекса мощностью 45 тысяч тонн
В свою очередь, работы по второму этапу с возведением комбикормового завода производительностью 15 т/час планируется завершить уже до конца текущего года. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован до конца 2017 года в ТОР «Михайловский».
Новый элеваторный комплекс предназначен для хранения зерна и построен в связи с увеличением посевных площадей. В настоящее время компания обрабатывает более 10 тысяч гектаров земли.
Отметим, компании - резиденты «Мерси трейд» и «Приморский бекон», осуществляющие свою деятельность в составе Агрохолдинга «Мерси Агро Приморье», специализируются на животноводстве, выращивании зерна и производстве кормов. Также, инвесторы реализуют проект по строительству свинокомплексов общей производственной мощностью 540 тыс. голов в год. Сегодня уже запущены в работу два из семи запланированных свинокомплекса общей производительностью 122 тысячи голов в год.
По словам заместителя генерального директора компании «Мерси трейд» Андрея Колота: «Идея строительства свинокомплексов родилась, когда были проанализированы, во-первых, конкурентные преимущества Дальнего Востока, во-вторых, перспективы тех проектов, которые были начаты ранее. Мы увидели, что сельское хозяйство, несмотря на сложность, является перспективной отраслью, и Приморье обладает конкурентным преимуществом для реализации этих перспектив».
К строительству первой линии крупнейшего в Приморском крае свинокомплекса в Спасском районе инвестор приступил еще в 2011 году, положив начало серии технологически новых для края растениеводческих, животноводческих, инфраструктурных сельскохозяйственных проектов.
«В ходе детальной проработки проекта стало очевидно, что в Приморском крае отсутствует развитая инфраструктура по производству комбикормов. Таким образом, компания пришла к созданию вертикально интегрированного холдинга, в котором предусмотрен полный цикл производства: от сои и кукурузы в качестве основных компонентов комбикорма, до убоя свиней и выпуска охлажденной продукции» - отмечает Андрей Колот.Статус резидента территории опережающего развития «Михайловский» компании «Мерси трейд» и «Приморский бекон» получили в октябре 2015 года.
Объем капиталовложений компаний «Мерси Трейд» и «Приморский бекон» в рамках деятельности в ТОР «Михайловский» составит более 20 млрд рублей. В настоящее время уже проинвестировано более 2 млрд рублей и создано более 600 рабочих мест. Полная реализация проекта позволит обеспечить более 1000 рабочих мест.
Корпорация развития Дальнего Востока, как управляющая компания территорий опережающего развития, ведет работы по созданию инфраструктуры в ТОР «Михайловский». Сегодня завершается строительство дороги в районе села Некруглово, продолжается строительство линий электропередач 10,35 и 110 кВ, четырех трансформаторных подстанций.
«Государство в рамках ТОР предлагает бизнесу поддержку — инфраструктуру для новых производств и налоговые льготы. Это высвобождает средства у бизнеса для более эффективного развития, привлечения высококвалифицированных кадров, повышение конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках», - говорит Андрей Колот.
ТОР «Михайловский» создана Постановлением Правительства РФ №878 от 21 августа 2015 года и специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. ТОР «Михайловский» представляет собой мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края.
Сегодня в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 18 заявок для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 81 млрд рублей с перспективой создать более 4 тысяч рабочих мест. Резидентами ТОР «Михайловский» являются 8 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 61 млрд рублей с перспективой создать около 3 тысяч рабочих мест.
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