|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 19 Сентября, 18:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Международном аэропорту Владивосток откроют новый рейс в Японию
В зимнем расписании полетов из Приморья появится новый рейс по маршруту Владивосток – Саппоро (Япония). Полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».
Как сообщили в Международном аэропорту Владивосток, новый регулярный рейс в Саппоро начнут выполнять с 4 декабря. Он будет летать дважды в неделю – по вторникам и пятницам – на воздушных судах Airbus A320.
Саппоро является признанным центром отдыха для любителей зимних видов спорта. Вокруг города множество горнолыжных курортов, где есть трассы как для профессионалов, так и для новичков, а также – лыжные школы, кафе и развлекательные заведения. Считается, что на Хоккайдо самый пушистый в мире снег.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края также сообщили, что на прошлой неделе из Владивостока был запущен еще один новый международный рейс – в Ташкент. Его выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways.
До конца летнего расписания авиакомпания Uzbekistan Airways будет выполнять регулярный рейс в Ташкент еженедельно по субботам с вылетом из Владивостока в 22.00. На маршруте будет задействовано воздушное судно Боинг 767-300.
Напомним, развитие авиасообщения между Приморьем и другими российскими и зарубежными городами – важная часть работы, которую ведет Администрация края.
Так, глава региона Андрей Тарасенко на днях обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры против ухода с приморского направления авиакомпании «Аэрофлот» и передачи рейсов дочерней компании «Россия», уровень сервиса и качество салонов самолетов у последней значительно ниже.
В своем обращении к лидеру государства Андрей Тарасенко подчеркнул, что сегодня «Аэрофлот» перевозит сотни тысяч пассажиров из Владивостока в Москву и другие города России. Компания осуществляет более половины всех авиарейсов, связывающих край с европейской частью страны.
В обращении главы региона говорится, что замена компании может негативно отразиться на наращивании объемов перевозок в европейскую часть страны и обратно как жителей края, так и иностранных гостей, совершенствовании круглосуточных сервисных услуг для пассажиров, направленных на обеспечение высокого уровня комфорта и безопасности, а также на повышении привлекательности жизни на Дальнем Востоке.
- Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
- Приморье лидирует в сдаче биометрических данных среди регионов России
- "Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
- Сбербанк установил во Владивостоке "умную" остановку
- В Международном аэропорту Владивосток откроют новый рейс в Японию
- Во Владивостоке открыт новый логистический центр площадью 11 000 кв.м
- Во Владивостоке МФЦ начали оказывать новую услугу
- Во Владивостоке открыли новый жилой микрорайон
- Приморье возьмется за силу ветра
- К началу учебного года "Группа ННК" подарила Владивостоку автобус
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.