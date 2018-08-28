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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Сентября, 18:47 |
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Сбербанк установил во Владивостоке "умную" остановку
Остановочный комплекс «ДВФУ» расположен недалеко от корпуса А Дальневосточного федерального университета по направлению движения в сторону Русского моста. Участники и гости ВЭФ уже в дни форума смогли оценить удобство остановки.
Комплекс оборудован табло, на которое выводится информация из системы мониторинга транспорта Владивостока в онлайн-режиме. Пассажиры могут узнать прогноз прибытия автобусов, время и текущую температуру воздуха. Информация обновляется каждые несколько минут. Кроме того, любой желающий может воспользоваться бесплатным Wi-Fi и зарядить телефон. Также на остановке есть информационная панель с touch-управлением, на которой представлены галерея достопримечательностей и векторная карта Владивостока, карта кампуса ДВФУ и прогноз погоды на неделю. В темное время суток комплекс освещает автоматическая светодиодная система.
Отметим, что это не первый подарок, который Сбербанк преподносит городу в рамках ВЭФ. Так, в прошлом году в преддверии форума на набережной ДВФУ установили три стилизованных лавочки для отдыха горожан.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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