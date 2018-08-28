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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Сентября, 18:47 |
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"Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
Акваторию Амурского судостроительного завода покинуло второе строящееся для ООО «Газпром флот» судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (СППБУ пр. 22420) «Остап Шеремета».
В сопровождении трех речных буксиров снабженец взял курс на сдаточную базу завода в Приморье. Накануне судно получило «добро» на переход по Амуру от представителей Комсомольского участка Хабаровского отделения Регистра судоходства; уполномоченными лицами были подписаны необходимые для начала движения документы, были также оформлены страховые свидетельства на буксировку и перегон судна, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ПАО "Амурский судостроительный завод".
Технологическая операция по проводу судна из Малого Силинского озера в Амур прошла без сбоев и в полном соответствии с регламентом.
По словам ответственного сдатчика заводского заказа №366 Геннадия Дмитриева, «Остап Шеремета» будет в пути до самых низовий Амура предположительно две недели. «Надеемся на благополучный прогноз и по уровню Амура, и по погоде», — сказал он.
Общая готовность судна снабжения составляет на момент отправки на базу 83%; загружены все основные механизмы и системы, протянуты магистральные кабельные пути. Впереди у судна снабжения – период окончательной достройки, окраски и отделки, а также проведение испытаний
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