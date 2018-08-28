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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Сентября, 18:47 |
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Приморье лидирует в сдаче биометрических данных среди регионов России
За первые два месяца сбора биометрических данных и передачи их в Единую биометрическую систему этой услугой в офисах Росбанка воспользовались более 430 россиян. После Москвы наибольшей популярностью услуга пользовалась в Приморском и Хабаровском крае. Жители г. Артёма, Находки и Хабаровска стали абсолютными лидерами по сдаче биометрии в отделениях Росбанка. В десятку городов, наиболее активно осваивающих систему, вошли Нижний Новгород, Красноярск, Екатеринбург и Улан-Удэ.
Любой клиент банка может бесплатно сдать в Росбанке свои биометрические данные - фото лица и запись голоса. Для того чтобы начать пользоваться системой, гражданину необходимо стать клиентом банка (прийти в банк, например, для открытия счета), пройдя идентификацию при личном присутствии в одном из банков, уполномоченных принимать и передавать биометрические данные в Единую биометрическую систему, а также зарегистрироваться на портале Госуслуг (в ЕСИА).
Далее клиент сможет удаленно открывать счета / вклады, получать кредиты в банках, которые будут предоставлять данные сервисы с использованием удаленной идентификации.
Основные плюсы Единой биометрической системы — это простота и удобство дистанционного получения множества банковских услуг «не выходя из дома». Ее внедрение сделает сначала финансовые услуги, а затем и другие цифровые сервисы, более доступными для людей из отдаленных регионов, а также для маломобильных граждан.
61 отделение Росбанка, расположенное в 34 регионах (39 городов по всей России), готово принять и направить биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему. Адреса офисов можно уточнить на сайте Росбанка во вкладке «Отделения», настроив фильтр «Работа с биометрическими данными».
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