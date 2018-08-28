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Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
С 22 сентября по 12 октября в галерее «Арка» будет проходить выставка портретов звезд мирового кино, сделанных фотографом из Нью-Йорка Хенни Гарфанкел (Henny Garfunkel), сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Выставка, которую Хенни Гарфанкел приготовила для кинофестиваля «Меридианы Тихого», называется “YOUNGER!» (МОЛОЖЕ!») - на ней будут представлены около 40 снимков выдающихся киноактеров, сделанные в то время, когда они были либо неизвестны широкой публике, либо только начинали движение к вершинам карьеры.
Выставка стала возможна благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке, оргкомитета фестиваля «Меридианы Тихого» и галереи современного искусства «Арка». Куратор выставки – независимый продюсер Саша Корбут.
Хенни Гарфанкел является постоянным участников ряда крупнейших мировых кинофестивалей и автором уникальных портретов знаменитостей. Отличительной чертой ее снимков зрители называют атмосферу теплых, дружеских отношений между фотографом и ее героями.
Наблюдая за работой Хенни Гарфанкел на кинофестивале «Сандэнс», корреспондент «Нью-Йорк Таймс» писал: «Это не она не шла к знаменитостям, знаменитости сами подходили к ней».
«Для меня большая честь приехать во Владивосток и представить свою выставку «МОЛОЖЕ!» в галерее «Арка», - говорит Хенни Гарфанкел. – Я также очень рада возможности стать гостем фестиваля «Меридианы Тихого». Я надеюсь очень плодотворно поработать, повстречаться с жителями этого прекрасного города, а также как можно лучше узнать Владивосток – настолько, насколько это позволит график моей поездки. Я в восторге от уникальной возможности посетить Владивосток и расширить горизонты моих знаний о мире».
Галерея современного искусства «Арка» (Владивосток, ул.Светланская, 5) открыта со вторника по субботу с 11:00 до 18:00.
Кроме выставки запланированы следующие мероприятия (вход на все встречи бесплатный):
Презентация «Фотосъемка кинозвезд» - 20 сентября, 16:00, арт-центр «Хлебозавод», Семеновская, 9.
Хенни Гарфанкел поделится опытом общения и фотосъемки многих выдающихся актеров как Антонио Бандерас, Пенелопа Круз, Джонни Депп и другие.
Показ и обсуждение фильма “Finding Vivian Maier” - 20 сентября, 19:00, к/т «Океан», зал №2.
Документальный фильм рассказывает историю няни, которая с 1940 по 1980 год сняла на улицах Чикаго около 150,000 фотографий. Снимки обнаружили только после ее смерти, и вскоре Вивиан Майер была признана одним из лучших мастеров уличной фотографии в истории США. Фильм повествует о многолетних попытках узнать больше об этом таинственном фотографе (при жизни она не продала и не показала ни одного своего снимка) и знакомит мир с ее творчеством. Лента номинировалась на премию Киноакадемии как лучший документальный фильм 2013 года.
Мастер класс «Секреты фотосъемки от Хенни Гарфанкел» - 21 сентября, 11.00, «DOM коворкинг», Тигровая, 30, 11 этаж
Бесплатная презентация для фотографов-любителей и профессионалов, на которой Хенни Гарфанкел расскажет о своем опыте и понимании того, как сделать удачный снимок.
На верхнем фото: Портрет Пенелопы Круз. Автор фото – Хенни Гарфанкел.
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Ну и зачем это дерьмо в нашем доме???? У нас и своего такого выше крыши. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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