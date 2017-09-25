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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Октября, 18:21 |
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С начала года Приморье посетили около 520 тысяч иностранцев
Как сообщил директор департамента туризма края Константин Шестаков, наиболее яркую динамику по-прежнему демонстрирует туристский поток из Японии – с января по сентябрь Приморье посетили 15,4 тысячи гостей из этой страны. Прирост составил 124%. Примечательно, что количество въехавших почти в два раза превосходит итоговый показатель прошлого года – тогда край принял 8,7 тысяч японцев.
Приморский край входит в тройку российских регионов-лидеров по приему гостей в рамках реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках
«Также впечатляющий рост наблюдается на южнокорейском направлении. В этом году мы впервые с 2013 года, когда был введен безвизовый режим между нашими странами, смогли добиться значительного роста въездного туристского потока – по итогам третьего квартала Приморье посетили чуть больше 74 тысяч жителей Республики Корея. По отношению к аналогичному периоду минувшего года прирост превысил 80%», – сообщил глава профильного ведомства.
Самым многочисленным, безусловно, остается въездной туристский поток из Китайской Народной Республики. По итогам девяти месяцев с регионом познакомились более 350 тысяч граждан из Поднебесной. Это на 5% больше, чем в январе-сентября 2016 года.
При этом значительную часть от общего объема китайского турпотока составляют путешественники, пребывающие в регион в рамках Межправительственного соглашения. По состоянию на 1 октября 2017 года количество таких туристов почти достигло 185 тысяч человек. Прирост составил 10%.
Отметим, Приморский край стабильно входит в тройку российских регионов-лидеров по приему гостей в рамках реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках. По итогам прошлого года и в первом полугодии 2017 года край занял второе место после Москвы в рейтинге самых популярных у китайских туристов направлений.
Напомним, в августе этого года Приморский край в рамках участия в 14-ом заседании Подкомиссии по туризму Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшем в Калининграде, предложил усовершенствовать механизм российско-китайского сотрудничества в сфере туризма.
В ходе встречи было предложено ввести продажу обратных билетов для туристских групп из приграничных городов КНР, предусмотреть обязательное медицинское страхование для российских туристов, въезжающих в город Суйфэньхэ в рамках безвизового режима, а также урегулировать вопросы, связанные с изъятием в приграничных городах Китая паспортов российских путешественников. Кроме того, речь шла об организации заблаговременного предоставления китайской стороной «разовых» загранпаспортов, чтобы обеспечить своевременность оформления документов, необходимых для оперативного перехода китайскими туристами границы.
«Уверен, что эти меры позволят сделать отдых как российских, так и китайских граждан, путешествующих в составе групп, более комфортным и безопасным», – подчеркнул Константин Шестаков.
Глава ведомства напомнил, что Приморье находится на передовой российско-китайского туристского рынка, и это позволяет региону более оперативно реагировать на вызовы отрасли.
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