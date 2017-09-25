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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Октября, 18:26 |
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Во Владивостоке состоится прощание с Виктором Миськовым
Врио губернатора Приморского края выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почётного гражданина Владивостока Виктора Михайловича Миськова.
«Огромная потеря для Приморского края. Всю жизнь Виктор Михайлович отдал морю, пройдя путь от помощника капитана до генерального директора Дальневосточного морского пароходства. Его трудовой путь – пример для молодёжи и для всех, кто решил сделать своей профессией работу на морском транспорте.
Виктор Михайлович был активным и неравнодушным человеком. Его деятельность известна на самом высоком уровне и отмечена множеством государственных наград СССР и Российской Федерации. Будучи руководителем предприятия, Виктор Михайлович никогда не оставался в стороне от социальных вопросов. Он продолжал работать на благо Владивостока и Приморья и после ухода с должности. Усилиями Виктора Михайловича построены жилые микрорайоны на полуострове Шкота, проспекте Красного Знамени и в Морском городке. Реконструированы морской вокзал, гостиница “Версаль” и мемориал морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По его предложению были направлены средства на реконструкцию Дома престарелых, возведение Покровского храма, реконструкцию и оснащение новым оборудованием центральной Бассейновой больницы. С 1994 года Виктор Михайлович – Почётный гражданин Владивостока.
Светлая память о Викторе Михайловиче Миськове навсегда останется в сердцах приморцев. Я разделяю боль утраты и скорблю вместе с родными и близкими Виктора Михайловича, со всеми, кто его знал».
Совет Почётных граждан Приморского края также выразил соболезнования родным и близким Виктора Миськова.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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