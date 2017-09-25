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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Круизный лайнер Costa NeoRomantica вновь пришвартуется во Владивостоке
Руководство круизного оператора приняло решение о дополнительном заходе судна в порт Владивостока. Лайнер причалит к приморскому берегу во вторник, 24 октября.
Как сообщили во Владивостокском морском терминале, на борту судна находится около 800 туристов из Германии, Италии и Испании.
«Они прибудут в порт в 8.00. Торжественная встреча состоится часом позже. Традиционно на верхней площадке морского терминала выступят творческие коллективы Дальрыбвтуза, а на нижней площадке развернется ярмарка приморских товаров и будет установлена стойка Туристско-информационного центра», – рассказали специалисты.
В рамках круизного сезона-2017 с мая по сентябрь Приморье приняло международные круизные лайнеры рекордные 13 раз
В Приморье туристы будут находиться в течение двух дней. Местная туркомпания организует для них экскурсионную программу по Владивостоку с посещением самых интересных и узнаваемых мест города.
Судно покинет регион 25 октября в 16.00 и отправится в японский порт Аомори.
Отметим, в этом году круизный лайнер «Costa NeoRomantica» впервые побывал в Приморье. Судно пришвартовалось к Морскому вокзалу в мае и затем еще дважды возвращалось во Владивосток – в июне и августе. Заключительный, четвертый, заход морского гиганта в порт в сентябре не состоялся из-за погодных условий.
Напомним, в рамках круизного сезона-2017 с мая по сентябрь Приморье приняло международные круизные лайнеры рекордные 13 раз.
«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, мы делаем все, чтобы “перетянуть” часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
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