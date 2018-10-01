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Во Владивостоке планируют открыть несколько новых институтов
Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) планирует открыть ряд новых институтов во Владивостоке.
«Сегодня мы работаем над концепцией развития ДВО РАН, среди приоритетов - исследование и освоение геологических и минеральных ресурсов Мирового океана, развитие суперкомпьютерных вычислений и обработки больших массивов данных, робототехника, биотехнологии и многое другое. Большая часть этих работ сосредоточена в институтах, расположенных во Владивостоке», – отметил председатель ДВО РАН Валентин Сергиенко.
Концепция развития предусматривает создание новых институтов, в том числе Института нефти, химии и газа, Института геологии шельфа дальневосточных морей, Центра нанотехнологий, Центра высоких лазерных технологий и ряда других научных и инженерно-технических подразделений.
Отметим, что 8 – 9 ноября 2018 г. во Владивостоке состоится научная сессия Общего собрания Дальневосточного отделения РАН, посвященная научному обоснованию проектов развития дальневосточного региона в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
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