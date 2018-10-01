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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Октября, 16:37 |
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Во Владивостоке люди мира встречаются в Артэтаже
Через фотографии и тексты мы знакомимся с микрокосмосом Государственного оперного театра Штутгарта – самого крупного в мире по количеству сотрудников. С 19 из них беседовала Марина Баринова, владивостокский культуртрегер, про жизнь в городе, сопоставимом по численности населения с Владивостоком; про межнациональные отношения в Штутгарте, где 65% немцев, а остальные люди из разных стран мира; про соприкосновение различных культур в одном творческом доме – в Штутгартской опере трудятся 1 600 сотрудников 134 национальностей.
20 октября, в субботу, в 12 часов в пространстве выставки «Микрокосмос Оперы» состоится диалог с публикой. У владивостокцев будет возможность, познакомившись с текстами Марины Бариновой в сопровождении фотографий гамбургского фотографа Томаса Лира, пообщаться с гостями из Штутгарта – куратором проекта Барбарой Шёниан, солисткой Штутгартской оперы Катрионой Смит, актрисой массовых сцен Деборой Йейтс и их друзьями и коллегами, специально прилетевшими во Владивосток. Они провели в нашем городе неделю - встречи, диалоги, концерты, прогулки – и с большим интересом ответят на ваши вопросы.
Проект «Микрокосмос Оперы» - продолжение многолетней программы российско-немецкого общества «ВладОпера» при поддержке Банка «Приморья» и гостиницы «Экватор», для которых важно открывать Владивосток миру.
Автор фото - Марина Божко
Журнал "Дальневосточный капитал".
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