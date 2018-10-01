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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Октября, 16:37 |
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Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
Соответствующую заявку в Общественную палату Камчатского края в рамках всероссийского проекта «Великие имена России» подал «Союз женщин Камчатки».
«Дело в том, что другие общественные организации предлагали тех личностей, чьи имена и так на слуху много лет и прочно ассоциируются в сознании людей. Мы же хотим почтить память человека, явившего миру визитную карточку Камчатки, наше седьмое чудо света. Далеко не все посетители Долины гейзеров знают, что ее открыла Татьяна Ивановна Устинова, которая работала геологом в Кроноцком заповеднике. Вместе с проводником-ительменом Анисифором Крупениным они обошли всю долину, составили описание гейзеров. Мы считаем, что главный аэропорт края должен носить имя человека, благодаря которому, в том числе, так много людей хотят посетить наш полуостров», – сказала председатель региональной общественной организации «Союз женщин Камчатки» Лилия Питерская.
На данный момент общественные объединения Камчатки подали 12 заявок на конкурс «Великие имена России» о присвоении имени международному аэропорту Петропавловска-Камчатского. Среди заявленных личностей – великие мореплаватели, герои страны, историки и краеведы.
Напомним, Общественная палата края до 21 октября будет регистрировать коллективные заявки. Затем, до 29 октября, любой житель городов – участников акции на сайте великиеимена.рф сможет предложить свой вариант личности, чья фамилия станет продолжением официального названия воздушной гавани субъекта. После будет сформирован лонг-лист, из которого, посредством социологических опросов, отберут три фамилии.
С 8 ноября начнется всероссийское голосование на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Любой житель страны сможет отдать свой голос за каждый из 45 аэропортов, участвующих в акции.
Итоги проекта «Великие имена России» будут подведены 5 декабря.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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