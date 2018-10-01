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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Жителей и гостей Приморья пригласят полетать
Соглашение об инвестиционной деятельности в Свободном порту, подписанное между АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока» и ООО «ПРИМЭЙР», позволит в 2020 году открыть в Артеме аэроклуб. Стоимость проекта оценивается в 7,8 млн. рублей, предполагается создание до 10 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«На текущий момент услуги по предоставлению экскурсионных полетов в Приморском крае совершенно не развиты, что дает определенное преимущество для осуществления нашего проекта, - делится директор ООО «ПРИМЭЙР» Александр Урбанович. – Однако мы планируем проводить полеты разной направленности, в том числе для охранных служб лесов. Осуществлять управление ВС будут квалифицированные пилоты».
Приобрести три легкомоторных самолета и вспомогательную технику для организации беспрерывного процесса хозяйственной деятельности резидент СПВ рассчитывает в 2020 году. А пока предстоит заняться подготовкой взлетно-посадочной полосы, отсыпкой стоянки для воздушных судов, провести на выделенном участке сети электроснабжения для работы аэродромной светотехники, установить контрольно-пропускной пункт и систему аэронавигационного обеспечения полетов.
Проект создания аэроклуба займет достойное место в развитии туристской привлекательности Приморского края. По мнению резидента СПВ, посетив летную экскурсию, многим захочется посетить те места, которые они увидели.
«У нас много экономических схем и эффектов, - отмечал ранее генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. - Но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток 143 предприятия уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент, который помогает региону развиваться ускоренными темпами, должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект».
На сегодняшний день АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала 942 соглашения об инвестиционной деятельности с резидентами свободного порта Владивосток. Общая стоимость проектов составляет свыше 540 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 53,9 тысячи рабочих мест, из них вложено в экономику региона уже более 45,8 млрд рублей и создано около 5700 рабочих мест.
Анастасия Котлярова (фото)
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