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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Октября, 21:29 |
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Во Владивостоке МФЦ начали оказывать новую услугу
До 12 ноября во всех отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» города Владивостока будет осуществляться прием документов на оказание государственной услуги департамента труда и социального развития Приморского края: «Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности в Приморском крае, в 2018 году». Об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Получить всю необходимую информацию и воспользоваться новыми услугами, можно в любом из отделений многофункционального центра Владивостока, расположенных по адресам: ул. Давыдова, 9, Партизанский проспект, 28-а, ул. Верхнепортовая, 76-а, проспект 100-летия Владивостока, 44, ул. Невельского, 13, а также в территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП): пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 36; пос. Русский, ул. Экипажная, 10.
Также для получения информации можно обратиться к специалистам МФЦ по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы: 8(423) 230-34-84 или по электронному адресу: info@mfcvl.ru.
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