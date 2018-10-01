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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье построят первый на Дальнем Востоке парк здоровья за 8 млн рублей
Индивидуальный предприниматель Дарья Мальнова создаст первый на Дальнем Востоке парк здоровья «Талассо». Проект резидента свободного порта Владивосток с объемом вложений более 8 млн рублей будет реализован на побережье Хасанского района Приморского края по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Рекреационный объект начнет действовать в 2024 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
На расположенном возле моря земельном участке будет построен трехэтажный комплекс, состоящий из гостиницы, ресторана здорового питания и комфортабельных номеров. Парковую зону с лесными насаждениями оснастят площадками для занятий йогой и медитацией, парковкой для автомобилей и горных велосипедов.
«Уникальность проекта состоит в сочетании различных форм оздоровления, таких как талассотерапия, йога и аюрведа, массаж, уединение и медитация, приключения и прогулки на открытом воздухе. Также мы будем предлагать образовательные программы по интеграции здоровых привычек в повседневную жизнь», - рассказала руководитель проекта Дарья Мальнова.
Она также отметила, что главной причиной реализации проекта в статусе резидента свободного порта Владивосток стала возможность получать льготы по налогам на фонд оплаты труда и другие преференции. На действующем предприятии будет создано 16 рабочих мест.
«С каждым годом популярность режимов ТОР и СПВ растет, - отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов. – Для сравнения: в 2016 году статус резидентов ТОР и СПВ получили 229 компаний, к концу 2017 года – в три раза больше, а на сегодняшний день соглашения об инвестиционной деятельности заключены уже более чем с 1250 компаниями. Общий инвестиционный портфель заявленных проектов превышает 2,8 трлн рублей. И мы берем на себя обязательство довести эти проекты до стадии функционирующего бизнеса. До конца 2018 года мы поставили себе задачу – обеспечить реализацию более 150 проектов».
На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 45,7 млрд рублей, создав 5693 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 942. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 540 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 53,9 тысячи рабочих мест.
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