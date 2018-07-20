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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 10 Августа, 13:55 |
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ОАО "ФСК ЕЭС" замкнуло в транзит энергокольцо 500 кВ на юге Приморского края
Директор по оперативному управлению – главный диспетчер головного центра управления сетями МЭС Востока Виктор Важенин отметил: «Кольцевая схема сведет к минимуму вероятность развития крупных нештатных ситуаций, существенно повысит надежность электроснабжения потребителей Приморья с численностью населения около 2 млн человек, а также существующих объектов морского нефтеналивного экспортного терминала "Спецморнефтепорт Козьмино". Кроме того появилась возможность для технологического присоединения ЗАО «Восточный нефтехимический завод».
До конца текущего года, в рамках создания в Приморском крае энергокольца 500 кВ, на подстанции 500 кВ Лозовая будет поставлен под нагрузку автотрансформатор трансформаторной мощностью 501 МВА и управляемый шунтирующий реактор 500 кВ. Это создаст условия для перетока дополнительной мощности в южные районы Приморья и обеспечит функциональную надежность сетей 220 кВ в Приморском крае.
Проект строительства энергетического кольца 500 кВ Чугуевка – Лозовая – Владивосток с подстанцией 500 кВ реализуется рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». Общий объем инвестиций в строительство объектов составит 12,3 млрд рублей, сообщила Ирина Викснина, руководитель группы по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока.
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