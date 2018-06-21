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Москвичи вспомнили о Забытом оловянно-вольфрамовом месторождении в Приморском крае
Месторождение находится в Красноармейском муниципальном районе Приморья в 180 км от вольфрамового месторождения «Восток-2», отрабатываемого ОАО «Приморский ГОК».
Досье "Дальневосточного капитала": Руды Забытого оловянно-вольфрамового месторождения комплексные, легкообогатимые. Главным рудным компонентом является вольфрам, который связан в основном (90,5%) с вольфрамитом. Промышленную ценность имеют также попутные компоненты - олово, бериллий, молибден, висмут, скандий, ниобий и тантал, использование которых увеличивает стоимость конечного продукта на 7 – 10%, отмечают в отделе лицензирования Приморнедра. Запасы руд категории С1-С2 на месторождении составляют около 1,3 млн т.
Объем извлекаемых из руды металлов, согласно выявленным запасам, оценивается в 11,3 тыс. т триоксида вольфрама и более 750 т олова. По условиям лицензионного соглашения победитель аукциона помимо добычи должен будет продолжить разведку месторождения.
Одним из претендентов на получение лицензии выступает компания, причастная к ЗАО «Вольфрам» (г. Москва), располагающим в европейской части России производственными мощностями по переработки концентрата в металл.
Надежда ВОРОНЦОВА, журнал "Дальневосточный капитал".
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