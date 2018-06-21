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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ОАО "Восточный Порт" установило новую ветрозащитную конструкцию для защиты угля от ветров и холодов
Ветрозащитное сооружение на оси Б идентично тенту на оси А, установленному на комплексе 2-мя годами ранее. На этот раз строители использовали более практичные материалы. Металлоконструкция протяженностью 100 метров призвана укрыть от ветра единовременно 6 груженых полувагонов.
По словам специалистов ОАО «Восточный Порт» ветрозащитная конструкция позволяет в зимний период защитить груз от ветров и низких температур.
Внутри ветрозащитного сооружения установлены инфракрасные излучатели, которые разогреваются до 180 градусов по Цельсию. В зоне влияния нагревательных устройств находятся два вагона, которые стоят на очереди в ротор вагоноопрокидывателя. За несколько минут уголь подогревается и подсушивается, что позволяет исключить примерзание энергоресурса к стенкам вагона. При этом воздействия на сам полувагон минимальны.
Строительство ветрозащитных сооружений выполнено в рамках программы по совершенствованию технологии работ, обновлению и модернизации оборудования ОАО «Восточный Порт», рассчитанной на период с 2010 по 2015 годы.
Досье "Дальневосточного капитала": В структуру ОАО «Восточный Порт» входят два производственно-перегрузочных комплекса. Первый – единственный в Приморском крае специализированный Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает 98,9%. Мощность перевалки – 14,2 млн. т. в год. Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на грейферной перевалке угля, его мощность составляет 3 млн т в год. Основной груз – каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% на прочие грузы. ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Координацию работы ОАО «Восточный Порт» осуществляет ООО «Управляющая портовая компания».
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