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АО "Восточный Порт" реализует новый инвестпроект в Свободном порту Владивосток
Третья очередь является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт» и представляет собой полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля.
Объем инвестиций в проект в рамках договора с Корпорацией развития Дальнего Востока составит 17,2 млрд рублей с перспективой создания 619 рабочих мест. Проектная мощность Третьей очереди углепогрузочного комплекса составит 16,5 млн тонн груза в год. Целью проекта является увеличение пропускной способности «Восточного Порта» до 39 млн. тонн в год.
«В проекте предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры, примыкающей к порту, а именно строительство двух железнодорожных сортировочных парков общего и необщего пользования. Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожной станции Находка – Восточная. Парк общего пользования мы впоследствии передадим на баланс государственной компании ОАО «РЖД», - отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев, - Преференции, полученные нашей компанией благодаря резидентству в Свободном порту Владивосток, позволят нам направить дополнительные средства на развитие компании, чтобы усилить позицию АО «Восточный Порт» как крупнейшего стивидора Российской Федерации на международном рынке и непременно станет отличным подспорьем в закреплении позитивного опыта сотрудничества бизнеса Дальнего Востока с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона».
В рамках проекта инвестор планирует построить склады для единовременного хранения до 800 тысяч тонн угольной продукции, укомплектовать терминал специализированной техникой (стакеры, реклаймеры, судопогрузочные машины, вагоноопрокидыватели и др.) для перевалки угля от ведущих мировых производителей.
«Восточный Порт», как крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке угольной продукции, уделяет особое внимание экологической политике. Новый проект реализуется при соблюдении всех установленных экологических норм и правил.
«Логистика и портовая деятельности имеют большой потенциал развития на Дальнем Востоке. Благодаря особым экономическим режимам ТОР и СПВ, инвесторы получают набор бизнес инструментов и преференций для более эффективной реализации своих проектов. Одним из важных направлений является строительство новых современных угольных терминалов, которые позволят увеличить экспорт угля из России в страны АТР. Сегодня мы подписали соглашение с компанией «Восточный Порт». Важно, и то, что создание новых портовых мощностей окажет положительное влияние на развитие бизнеса по добыче угля. В отрасли будут созданы дополнительные рабочие места, что в целом даст хороший экономический и бюджетный эффект», - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Сегодня логистический кластер и портовая деятельность показывают активную динамику по количеству потенциальных и действующих резидентов в ТОР и СПВ. С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока по данным направлениям поступило 51 заявка на общую сумму инвестиций 179,2 млрд рублей. Из них резидентами стали 26 компаний с объемом инвестиций 120,2 млрд рублей и перспективой создания 16 146 рабочих мест.
В ТОР заявлен 21 инвестиционный проект, имеющий логистическую и портовую направленность бизнеса на общую сумму инвестиций 40,9 млрд рублей и перспективой создания более 3 тысяч рабочих мест. Из них 11 компаний являются резидентами с проектами на общую сумму инвестиций более 16 млр рублей и перспективой создания более одной тысячи рабочих мест.
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 208 заявок на общую сумму инвестиций более 260 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест. Резидентами СПВ являются 109 компаний с объемом инвестиций на сумму 152,8 млрд рублей и перспективой создания 21 172 рабочих места.
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