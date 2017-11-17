|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 20 Декабря, 02:30 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Свободном порту Владивосток насчитали 38 "живых" проектов
На Дальнем Востоке предусмотрят дополнительный механизм поддержки резидентов Свободного порта Владивосток – по принципу «одного окна». Об этом заявил в ходе Дня китайского инвестора вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во вторник, 19 декабря. Ранее необходимость такой меры поддержки врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко уже обсуждал с инвесторами края.
Выступая перед журналистами по итогам нескольких встреч, которые уже прошли в рамках Дня инвестора КНР, полпред подчеркнул, что работа с китайским бизнесом ведется очень интенсивно.
«За эти два дня у нас прошли встречи с 38 крупными компаниями, общий объем годовой выручки которых составляет более триллиона долларов. В целом все проекты живые. Каких-то существенных непреодолимых трудностей не увидели ни организаторы проекта, ни мы. Проекты разные – это марикультура, переработка древесины, крупные логистические проекты, например, строительство высокоскоростной железной дороги Харбин–Владивосток стоимостью около 20 миллиардов долларов», – рассказал вице-премьер.
Отмечено, что отличие от первых встреч, которые проходили с иностранными бизнесменами, заключается в том, что их не нужно собирать со всего мира, они сами приезжают на Дальний Восток, потому что уже реализуют здесь свои проекты, имеют конкретные вопросы. Так, в ходе переговоров с китайскими инвесторами стало понятно, как можно еще совершенствовать закон о Свободном порте Владивосток.
«Мы помогаем инвесторам, когда они являются резидентами ТОР, там у нас есть такой механизм – “одно окно”, когда корпорация все вопросы решает за него. По Свободному порту такого режима не предоставлено. Мы сегодня поговорили об этом и принято решение, что будем предоставлять такой же сервис резидентам СПВ. А то небольшая разница получается», – обозначил Юрий Трутнев.
Воспользоваться таким «единым окном» смогут как российские, так и иностранные инвесторы.
Врио Губернатора Андрей Тарасенко отметил актуальность и востребованность такого механизма. Только предприятий с инвестициями Китая в Приморье работает уже 208.
«За то, какие полномочия были даны Юрию Петровичу Президентом России, – надо сказать спасибо огромное. У нас появился дополнительный инструмент поддержки, который мы можем предложить инвестору. Сейчас важно эффективно это использовать», – подчеркнул глава Приморья.
Отметим, в ходе встречи с крупными инвесторами в Приморье Андрей Тарасенко уже обсуждал вопрос создания координирующего органа по поддержке резидентов СПВ, подобного краевому институту развития – Инвестагентству. Глава региона подчеркнул, что этот вопрос должен решаться системно.
В рамках исполнения федерального закона «О Свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже более 360 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 350 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. Статус резидента Свободного порта в Приморье получили уже около 10 компаний с участием китайского капитала.
Напомним, вчера в Приморье прошел День японского инвестора. Обсудить вопросы реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и способы интенсификации российско-японского сотрудничества в регионе прибыли около 15 компаний Японии с мировым именем. Юрий Трутнев призвал раскрыть в полной мере потенциал экономического сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке, подчеркнув, что каждый инвестиционный проект российское государство готово поддерживать.
- В Свободном порту Владивосток насчитали 38 "живых" проектов
- По МТК "Приморье-2" отправлен первый транзитный контейнерный поезд
- Жители Владивостока распробовали и полюбили дюйцехазу
- Приморье заняло третье место в номинации "Российский экологический отдых"
- В Приморье в торговых сетях "перекрашивают" ценники
- В Хабаровске установили памятную доску Георгию Мамаджанянцу
- За неполный год жители Приморья съели и выпили на сумму 155,5 млрд рублей
- В Приморье задолженность по зарплате продолжает расти
- В Приморье будут выпускать до 40 тонн в месяц туалетной бумаги
- Хабаровский край привлечет новые заказы на судостроительные заводы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.