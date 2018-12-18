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Из Владивостока в Токио можно вылететь четыре раза в неделю
Как сообщили в авиакомпании «Аврора», в зимний период продолжатся полеты по маршруту Владивосток – Токио (аэропорт Нарита) – Владивосток.
Рейсы из Владивостока в Токио выполняются четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям. Обслуживают воздушную линию современные воздушные суда Bombardier Q400, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Отметим, в ноябре этого года пассажиропоток аэропорта Владивостока на международных направлениях вырос на 39% и составил около 87 тысяч человек. Рост на японском направлении составил 38%.
«Транспортная доступность – одно из трех необходимых условий для успешного развития туристской отрасли той или иной территории. Приморье в этом смысле обладает огромным потенциалом. Уже сегодня здесь действует упрощенный визовый режим для граждан 18 государств, развивается круизное направление, открывается большое количество новых авиалиний. Все это способствует повышению туристской привлекательности региона и, как следствие, росту турпотока. Например, если в 2016 году в край въехало около 3 миллионов российских и иностранных гостей, то в 2017-м – уже более 4 миллионов», – отметил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков.
Напомним, в этом году число направлений полетов из Приморья расширилось, увеличилось число авиакомпаний, перевозящих пассажиров. В ноябре в Приморье пришел новый авиаперевозчик из Республики Корея Air Philip. Также дополнительные авиарейсы в этом году начали летать из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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