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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Декабря, 18:32 |
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В Приморье начали печь живой хлеб
В глубине приморской тайги недалеко от села Ястребовка в Партизанском районе предприниматель Андрей Шаплов и его компаньоны построили пекарню на земле, взятой по программе «Дальневосточный гектар». На участке возведены дома с русскими печами, установлена мельница. Теперь здесь пекут хлеб по рецептам, которыми пользовались наши далёкие предки.
Авторы проекта "Хлеб-отец" долго выбирали гектар для строительства пекарни и остановились на участке у горы Ястребовка. Здесь в окружении сопок располагается чистая долина, рядом протекает лесная река. Добраться до места можно только на внедорожнике либо пешком, но гостей это не останавливает. Многие приезжают на гектар из соседних населённых пунктов, чтобы познакомиться с необычным местом, посмотреть на мельницу с каменными жерновами и приобрести экологически чистую продукцию.
«Настоящий крестьянский хлеб должен выпекаться не только по традиционному рецепту, но и в обстановке нормальной чистейшей экологии, - говорит руководитель проекта Андрей Шаблов. - Хлеб живой, он всё чувствует, перенимает на себя, впитывает. У хлеба должен быть природный дух, особенный, чистый. Поэтому и хотелось, чтобы в нашем хлебе, помимо правильной цельнозерновой муки, хмелевой закваски, природной соли и мёда, был ещё и чистейший воздух, живая вода, запах тайги, была сама суть жизни – зов земли. Только всё это, соединившись в хлебе, даёт человеку силу, добро и здоровье».
Пекарня Андрея Шаблова "Хлеб-отец" пользуется поддержкой местной администрации как новый и полезный проект на «дальневосточном гектаре», открывающий новые возможности для района и его жителей. Начиная с декабря пекарня делает регулярную адресную доставку хлеба из русской печи по заявкам, которые поступают через социальные сети из Партизанска, Находки, Артёма и Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
По словам авторов проекта, их требования к качеству продукции высоки, но и цель стоит того – воссоздать тот самый настоящий русский хлеб на Дальнем Востоке.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Приморский край удерживает региональное лидерство по количеству выданных участков по программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день в этом субъекте ДФО заключено 13493 договора безвозмездного пользования. Для получателей «дальневосточных гектаров» в крае доступны 24 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На конец 2018 года сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Приморском крае, составила без малого 48,5 миллионов рублей.
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