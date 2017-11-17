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Дальневосточный капитал № 12, 2017

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20 Января 2018, 16:46 | Регион сегодня |

В Приморье на 13 гектарах будет построен "Будокан"

Уникальный центр расположится на масштабной территории, а такие условия, например, в Японии, - большая редкость

Программа «Дальневосточный гектар» помогает реализовать необычные проекты. Житель Приморья Елена Денисова с единомышленниками оформили 13 гектаров в Ханкайском районе. На полученном участке будет реализован проект «Будокан» - уникальный центр восточных единоборств, аналогов которому в России нет. В настоящее время уже началась подготовка к строительству и ведется закупка строительных материалов, а также поиск подрядчиков, соообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Я увлеклась айкидо еще в девяностые – изначально интерес к этому виду спорта был на уровне получения навыков самообороны, а со временем айкидо стало делом жизни. Я занимаюсь айкидо уже 18 лет, а моим учителем стал сенсей Такеши Камадзава», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Елена Денисова. «Однажды я узнала о том, что в Бельгии организован центр восточных единоборств и почти одновременно с тем стартовала программа «Дальневосточный гектар», т.е. решение было на поверхности – надо реализовать эту историю у нас, на Дальнем Востоке. С единомышленниками мы получили землю неподалёку от села Алексеевка – здесь прекрасная природа, есть нужные коммуникации, а жителям села мы сможем предложить работу».

По ее словам, такой центр очень востребован – на полученной территории можно организовать особые условия для уединенного комфорта сенсеев. В центре единоборств они смогут и отдохнуть, и потренироваться, оградив себя от лишнего внимания и сконцентрировавшись на духовных практиках.

«В нашем центре мы планируем создать особые условия – здесь будут индивидуальные домики для проживания, медицинский центр и, естественно, додзе. Комплекс планируется обеспечить автономным горячим водоснабжением. Кроме того, сам центр расположится на масштабной территории, а такие условия, например, в Японии, - большая редкость», - рассказывает Елена Денисова. «Мы рассчитываем, что центр будет загружен круглый год – летом мы будем принимать учеников Дальневосточной федерации айкидо, осенью и весной – гостей из Японии и Китая, а зимой сможем предложить интересные условия и для жителей Приморья».

Организаторы проекта «Будокан» приглашают желающих присоединиться к проекту: «Мы хотим расширить территорию нашего центра до 21 гектара. Кроме того, мы ищем партнеров, которые взялись бы за направление по обеспечению Центра питанием. В частности, я вижу большой потенциал в концепции «инвестиционный гектар», согласно которой люди могли бы дистанционно поучаствовать в нашем проекте и в результате получить освоенную землю», - подчеркнула Елена Денисова.

Напомним, что «инвестиционный гектар» – разработанная Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке концепция, позволяющая гражданам дистанционно освоить «дальневосточный гектар», а предпринимателю – работать на расширенных за счет дополнительных «дальневосточных гектаров» территориях земли. Такое решение по освоению земельных участков позволяет получать стабильный доход в денежной или натуральной форме.

Фото предоставлено Еленой Денисовой.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: восточные единоборства  спорт 


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Комментарии
  • Псевдоним19:54, 20.01.2018

    В Японии и похлеще есть, не смешите людей . . .
  • Псевдоним21:49, 20.01.2018

    а на хрена 13 га?
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