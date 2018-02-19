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20 Февраля 2018, 13:44 | Регион сегодня |

Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda

Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке

Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке запустил серийное производство кроссовера Mazda CX-9. Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке на совместном предприятии компаний Mazda Motor Corporation и ПАО «СОЛЛЕРС», где уже  выпускаются кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.

Как сообщили на предприятии, Mazda CX-9 – большой семиместный кроссовер. Автомобиль будет выпускаться в Приморье в двух комплектациях – Supreme и Exclusive –  и семи вариантах цветовых решений, соообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморье.

Все кроссоверы Mazda CX-9 будут оснащены новым 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива, SKYACTIV-G 2.5T (231 л.с) и автоматической коробкой передач. Новый двигатель делает Mazda CX-9 одним из самых экономичных представителей своего сегмента. 

В комплектации Supreme оснащение включает в себя шесть подушек безопасности, светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, кожаную обивку салона, навигатор, камеру заднего вида, обогрев сидений первых двух рядов, проекционный экран под лобовым стеклом и кнопку системы ЭРА-ГЛОНАСС. Топовая комплектация Exclusive имеет адаптивные фары, а также дополнительные функции – системы контроля рядности и слепых зон, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов. В автомобиле использованы улучшенные звукоизолирующие и шумопоглощающие технологии, которые делают поездку тихой и комфортной. В Mazda CX-9 нового поколения расширен набор решений из гаммы технологий активной безопасности i-ACTIVSENSE.

В рамках подготовки производственной площадки к выпуску нового кроссовера на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке совместно российскими и японскими специалистами была проведена модернизация оборудования сборочной и тестовой линий, а также оборудования, используемого в целях обеспечения процессов внутренней логистики предприятия.

Стоит отметить, что компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» входит в состав предприятий глобальной сети Mazda, расположенных по всему миру. Это соврестное предпрятие компаний Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО «СОЛЛЕРС» (Россия), созданное на принципах партнерства 50/50. Предприятие также является резидентом ТОР «Надеждинская». Сегодня завод, являясь единсвенным представителем производственных предприятий глобальной сети Mazda в России, выпускает три модели автомобилей Mazda: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.На данный момент  ведется строительство завода двигателей. В этом году запланирован набор персонала для нового производства, будет создано более 150 новых рабочих мест.

В декабре завод посетил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Глава региона осмотрел производство новых автомобилей и встретился с коллективом предприятия, который составляет около 500 человек. На совещании с руководством предприятия Андрей Тарасенко обсудил дальнейшее развитие автосборочного производства во Владивостоке. Глава региона акцентировал внимание руководителя предприятия на том, что в перспективе необходимо рассмотреть возможность производства на своей базе судовых двигателей. По мнению врио Губернатора, они будут востребованы, тем более, что у завода есть удобные логистические пути для своей продукции – и морские, и железнодорожные.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Мазда Соллерс  mazda 


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