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20 Февраля 2018, 14:52 | Регион сегодня |

В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей

Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство

Приморье включается в инициированную Президентом программу льготного ипотечного кредитования. Новая программа льготного ипотечного кредитования стартовала в 2018 году по инициативе Президента Владимира Путина. Покупая жилье в новострое или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи, в которых с 1 января родится второй или третий ребенок, могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

В январе Приморское отделение ПАО Сбербанк одобрило 377 ипотечных кредитов. 99 заемщиков – это многодетные семьи, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Специалисты кредитного учреждения обращают внимание на то, что если выдача средств еще не произошла, семьи, у которых уже в этом году родился второй или третий ребенок, имеют возможность подать заявку на пересмотр ставки за ипотеку.

Право на получение кредита по программе имеют граждане Российской Федерации. Специалисты подчеркивают, что малыш также должен иметь Российское гражданство.

«На три года субсидии предоставляются семьям, у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 годов родился второй ребенок. Если речь идет о третьем ребенке, то субсидии предоставляются на пять лет», – уточняют специалисты.

Обязательными требованиями является первоначальный взнос в размере не менее 20 % от стоимости приобретаемой недвижимости. Необходимо также   страхование жизни, здоровья и залога.

Предельная сумма кредита для регионов Дальнего Востока — до 3 миллионов рублей.

 «Компенсировать банкам недополученный доход будет Министерство финансов РФ. Известно, что в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 600 миллиардов рублей», – комментируют специалисты департамента труда и социального развития Приморского края.

Между тем, с 2012 года среди приморских новоселов популярна мера социальной поддержки, которая помогает снизить бремя ипотечного кредита.

«На компенсации части расходов по уплате процентов по ипотеке могут рассчитывать семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах, в том числе участники федеральной программы «Жильё для российской семьи», – рассказали в департаменте.

Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту. Согласно краевому закону, сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллионов рублей.

Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заёмщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заёмщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заёмщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.

Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден: снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семейному бюджету.

«Помогая семьям в этом вопросе, государство решают главную задачу социальной политики – повышение рождаемости, улучшение демографической ситуации в России», – считает Павел Серебряков.

В 2017 году около 1,3 тысячи приморцев снизили расходы за ипотеку с помощью краевого бюджета. Израсходовано 97 миллионов рублей.

«В 2018 году мы увеличили расходы на эту меру социальной поддержки, предусмотрев  более 133 миллионов рублей», – сообщила директор краевого департамента Лилия Лаврентьева.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: льготы  ипотека 


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