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Недобросовестных торговцев уберут с сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по качеству пищевой продукции в среду, 20 февраля.
В совещании приняли участи представители профильных департаментов Администрации Приморья, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, Общественной палаты, торговых сетей, УФАС, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По словам руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрия Кузина, среди сельхозпроизводителей на ярмарке есть недобросовестные продавцы, которые нарушают ветеринарные правила.
«Несмотря на штрафы, они продолжают торговать некачественной продукцией. У организаторов ярмарки есть полномочия их не допускать», – отметил он.
Директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль подчеркнула, что на ярмарке должна быть представлена только качественная продукция, безопасная для жителей края.
«Мы отработает этот вопрос с администрацией Владивостока. Таким продавцам не место на ярмарке», – заявила Елена Коваль.
Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)
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