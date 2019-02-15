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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Февраля, 22:26 |
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В Приморье резидент ТОР "Михайловский" и АРЧК ДВ готовят кадры для сельского хозяйства
Кадровые задачи, стоящие перед крупнейшим региональным агрохолдингом, решаются в том числе и через комплекс профориентационных мероприятий среди молодёжи, в реализации которых принимает участие Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Так, в период с 12 по 15 февраля свыше 150 старшеклассников из сёл Михайловка, Абрамовка, Григорьевка, Осиновка, посёлка Новошахтинский и других поселений района познакомились с производственными процессами на объекте ООО «Русагро-Приморье» в селе Некруглово. Ожидается, что многие из этих школьников станут студентами Уссурийского агропромышленного колледжа по новой для региона специальности «Технолог мяса и мясных продуктов», открытой в Приморском крае в сентябре 2018 года благодаря совместной работе Группы компаний «Русагро» и АРЧК ДВ.
«Более двух лет Агентство сотрудничает с Группой Компаний «Русагро» в части обеспечения предприятий агрохолдинга квалифицированными кадрами, - отметил заместитель генерального директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Гасан Гасанбалаев. - Вакансии компании «Русагро-Приморье» представлены на портале «Работа на Дальнем Востоке», который создало АРЧК ДВ. В рамках взаимодействия с компанией специалисты Агентства проводят мероприятия, направленные на подготовку кадров и открытие новых специальностей по профилю работодателя, а также первичный отбор кандидатов в соответствии с заявленной потребностью в персонале. Хочу отметить, что в сентябре 2019 года в Уссурийском агропромышленном колледжа будет сформирована ещё одна группа по специальности «Технолог мяса и мясных продуктов» - таким образом, работа по кадровому обеспечению крупнейшего регионального агрохолдинга будет продолжена».
В рамках образовательной экскурсии специалисты Группы Компаний «Русагро» рассказали школьникам Михайловского района о производственных процессах в современном сельском хозяйстве, дали развёрнутые ответы на вопросы молодых людей о реализуемом в регионе проекте, который подразумевает создание порядка 2000 рабочих мест к 2021 году.
Напомним, что на Четвертом Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, ООО «Группа Компаний «Русагро» и Администрацией Приморского края. Предметом документа стало взаимодействие сторон в сфере развития человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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