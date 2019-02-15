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Валентина Воронова: Василий Солкин – честный бытописатель Уссурийского края
Более 50 экземпляров с автографами разлетелись сразу в библиотеке "Бук", где прошла встреча с читателями. Книга проиллюстрирована графикой художника Александра Арсененко, редакторами издания выступили - журналист Андрей Островский и писатель Василий Авченко.
Фото и видеорепортажи, первые читательские отклики наполнили СМИ и соцсети. Журнал "Дальневосточный капитал" с разрешения автора публикует отклик Валентины Вороновой, которым она поделилась у себя на странице в Facebook.
ПОСЛЕДНИЙ РОБИН ГУД
(советую прочитать)
"Cкромным тиражом во Владивостоке вышла книга нашего земляка Василия Солкина – всего 1000 экземпляров. Разойдется она в считанные дни. Это из тех изданий, которые дальневосточники разберут в домашние библиотеки и повезут в подарок бывшим землякам. Для себя я уже наметила адресатов: отправлю во Францию и Израиль, в Испанию, в Германию, в Украину - первую очередь. Соотечественникам же буду дарить при встречах. Ибо никто не придумал лучше подарка, чем книга.
…Знакомо ли вам чувство спешки, когда неотложные бытовые дела отвлекают от чтения начатой книги? Какая-то может подождать, полежать и к ней вернешься. А есть такие, когда любое отвлечение встречаешь с раздражением и в нетерпении ожидаешь возвращения к закладке между страниц? Вот с таким напряжением я читала книгу В.Солкина – эколога, журналиста, кинематографиста, исследователя, следопыта, популяризатора науки, наконец, гуманиста.
…Повесть «Последний Робин Гуд» - не столько и не только о приморской тайге с её редким животным миром, ещё недавно исчезавшим, но возрождаемым теперь. Теперь наши тигры и леопарды не только на коробках конфет и футболках, на носу авиалайнера, на открытках и календарях, в кинолентах. Теперь они наши равноправные соседи по общему дому. А благодаря интернету наших красавцев можно видеть хоть сейчас – фотоловушки и камеры в помощь. И напрасно автор горюет в конце повести о расформированном отряде «чингачгуков». Потеряв одних, отряд обретает новых и новых добровольцев, и именно им благодаря возрождается дальневосточная тайга. И Василий Солкин – её честный бытописатель. Хотя повесть эта все-таки о людях.
Если читали её, то помните эпизод, когда несколько снайперов (!) наловчились убивать тигра. Верите ли, я тоже знаю таких «снайперов» - жизнь на Дальнем Востоке и профессия сводила с разными людьми, кто гордятся - кого и где «завалили» и сколько раз. С лицензией и без. А зачем? Когда я вижу фотографию сидящего Хемингуэя на поверженном льве, я задаю ему тот же вопрос: «Старик, а это ты зачем?» Зачем убивать льва, тигра, слона носорога? Ты же его не съешь, не накормишь семью. Ради фоточки и хвастливого рассказа: «Я завалил»…Один мой старинный знакомый несколько лет назад дорогостояще летал в Кению, кажется. На сафари. Убивать. Ну, убил, и..? И было тебе счастье?
«Героев» повести В.Солкина мы имеем возможность наблюдать в интернете. Вот хозяева жизни с вертолета расстреливают архаров… Вот в Прикамье сильные мира сего убили спящего медведя и четырех рысей. Пассионарии? Вот депутат Валуев красуется на убитом медведе, а в интервью заявляет, что страсть к таким убийствам у него с детства. Или губернатор Иркутской области, кто заявляет, что его оклеветали, подставили, и это не он убивает спящего медведя на видео.
Такие, как и замминистра из повести Солкина, всегда правы:
- «Погоны у меня генерал-лейтенантские… Живу я в Москве… Лично в этом сафари участие принимаю впервые. Приходько – ваш спаситель. Если бы вы его не узнали, вы бы потащили нас сдавать. А для вас это конец. Выбора у вас нет».
Узнаёте, читатель, собирательный образ? Узнаёте, конечно. Да только, чтобы узнать, чем там дело закончилось, вам надо прочитать повесть «Последний Робин Гуд».
Без лишней лести автору признаюсь, что с таким же напряжением я читала другое произведение «о природе» много лет назад в Роман-газете - «Царь-рыба».
Кто-то может назвать произведение приключенческой повестью, кто-то детективом. А она - про русскую жизнь. Про жизнь, описанную хорошим языком, с внятной композицией, отличными диалогами. Словом, бери и читай. И без особых хлопот снимай фильм: в руках готовый сценарий.
Повесть «Год дикой лошади» я спокойно могла бы написать сама. Сюжет произведения настолько родной и близкий, что остается лишь пожалеть, что Василий Солкин успел, смог раньше и лучше, чем мне, допустим, хотелось бы и моглось. Не берусь пересказывать содержание, сами разберетесь. Хотя я, пусть самую малость, но надеялась на «хороший конец». Думалось, пусть рассосется как-нибудь у этих ученых. Но вышло, как вышло. Ибо это повесть, а не русская народная сказка.
Подводя итог размышлениям о прочитанной книге, процитирую лишь удачные слова дальневосточного журналиста Василия Авченко: «Бывают краснокнижные звери. Солкин – краснокнижный человек». От себя добавлю: и писатель. Простой, хороший, профессиональный русский писатель из Уссурийской тайги".
Автор фото - Марина Божко
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Валентина Воронова: Василий Солкин – честный бытописатель Уссурийского края
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