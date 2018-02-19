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Всех проголосовавших в Приморье окончательно пересчитали

Власти уточнили, о чем говорит победа Владимира Путина в Приморье

Избирательная комиссия Приморья подвела окончательные итоги выборов Президента России

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с председателем Избиркома Приморского края Татьяной Гладких во вторник, 20 марта, в ходе которой были озвучены итоги избирательной кампании по выборам Президента в регионе.

Участие в мероприятии также приняли председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик и вице-губернатор края Дмитрий Братыненко.

Глава региона поздравил собравшихся с успешным окончанием избирательной кампании в Приморье.

«Кампания прошла на высоком организационном уровне. И обратную связь мы получили – люди захотели прийти на выборы, пришли целыми семьями и свой гражданский долг выполнили. Сейчас очень важно, чтобы жители видели, что в крае происходят положительные изменения, что жить и работать здесь комфортно. Именно к этой цели мы будем идти, следуя поручениям президента страны», – заявил Андрей Тарасенко.

По словам Татьяны Гладких, окончательные итоги выборов были подведены на совещании крайизбиркома утром 20 марта.

«Протокол заседания уже направлен в Центральную избирательную комиссию. Согласно документу, участие в выборах приняли 903 068 избирателей или 61,12% от внесенных в списки избирателей Приморья. Мы также рассмотрели все поступившие жалобы, их немного. По каждой из них проведена проверка и подготовлен ответ», – сообщила она.

Как отметил Александр Ролик, жители края в полной мере смогли воспользоваться своим избирательным правом.

«Победа Владимира Путина говорит о том, что Приморье его поддерживает и готово решать задачи, которые он ставит перед страной и регионом», – обозначил он.

По словам вице-губернатора Дмитрия Братыненко, за ходом избирательного процесса следили общественные, международные и партийные наблюдатели.

«В целом выборы прошли спокойно. Так называемых “подвозов” людей на избирательные участки выявлено не было», – сообщил заместитель главы региона.

Отметим, в день выборов Президента РФ в Приморье были открыты более 1,5 тысячи участковых избирательных комиссий во всех муниципалитетах края. Помимо этого, почти 10 тысяч приморцев проголосовали досрочно – это моряки, находящиеся в рейсе в день выборов, и жители труднодоступных населенных пунктов Тернейского и Красноармейского районов.

Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков были установлены видеокамеры, изображение с которых транслировалось на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году использовались 145 комплексов обработки бюллетеней.

Для наблюдения за ходом голосования впервые был сформирован корпус из 2217 наблюдателей, которые в течение всего дня 18 марта работали на 1332 избирательных участках, включая больницы и следственные изоляторы.

За безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени следили сотрудники правоохранительных органов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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Комментарии
  • Неватник16:21, 20.03.2018

    "что в крае происходят положительные изменения, что жить и работать здесь комфортно . . . " Андрей Тарасенко.
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