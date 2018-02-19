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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье обеспечит витаминами и пробиотиками всех коров
В настоящее время более 80 процентов необходимых ингредиентов для создания кормов животных и птиц для российского АПК импортируется из заграницы. Речь идет о кормовых витаминах, ветеринарных антибиотиках, пробиотиках, микробиологических белках и множестве других необходимых веществ и препаратов. Это сказывается как на стоимости продукции, так и на зависимости поставок от различных санкций и политических ситуаций.
Однако уже сейчас предприниматели Дальнего Востока встали на путь изменения ситуации. Дальневосточная Группа компаний «Арника» - один из крупнейших в стране импортёров таких ингредиентов для животноводства - приступила к строительству на территории Приморского края первых двух объектов: высокотехнологичных биотехнологических производств. В стадии строительства в ТОР "Надеждинский" находится завод "Кормбиосинтез".
Это предприятие производительностью до 10 000 тонн в год кормовых наукоёмких биологически ценных ингредиентов кормов, в том числе кормовых витаминов, пробиотиков, микробиологического белка и защищённых аминокислот для КРС в ассортименте более 20 наименований. Часть технологий наукоёмкой продукции разрабатывается за счёт Государственной субсидии в рамках Постановления Правительства №218 от 09.04.2010 г. совместно с ДВФУ при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
На той же площадке в ТОР «Надеждинская» ГК "Арника" завершает проектирование второго завода – Высокотехнологичного биотехнологического производства "Фармасинтез" по выпуску ветеринарных антибиотиков мощностью 2 000 тонн в год в ассортименте до 10 наименований.
Окончание строительства и запуск первых 2-х производств, а также полноценный серийный выпуск импортозамещающей высокотехнологичной кормовой продукции намечены уже на 2019 и 2020 годы соответственно. И заметьте, эти предприятия смогу выдать такой объем производимых продуктов, что он покроет около 50-60% потребности животноводства Российской Федерации в этих товарах.
В марте этого года ГК «Арника» начала работы по созданию научно-производственного Агробиоэкономического кластера высокотехнологичных предприятий глубокой переработки дальневосточных сельскохозяйственных растительных ресурсов. Это большая 5-ти летняя инвестиционная программа, включающая строительство элеватора на 120 тыс. тонн кукурузы, крахмалопаточного завода и 3-х биофабрик «Аминосинтез», которые будут производить для кормовой промышленности страны до 20 тысяч тонн в год незаменимых аминокислот Л-валин, Л-треонин и Л–триптофан, до 80 тысяч тонн белка (глютена кукрузного) и кукурузного глютенового корма. Питанием для бактерий, продуцирующих незаменимые аминокислоты, будет служить декстроза, получаемая из крахмала собственного производства. Кластер высокотехнологичных производств, которые будут выпускать на Дальнем Востоке более 100 тысяч тонн различной биотехнологической кормовой продукции для АПК всей страны, планируется разместить на площадке «Некруглово» в ТОР «Михайловский». Часть планируемой к выпуску продукции ГК «Арника» будет экспортировать в страны АТР своим иностранным партнёрам – соинвесторам Проекта.
Всего группа компаний «Арника» планирует открыть до 10-ти различных заводов по производству высокотехнологичных кормовых ингредиентов, что позволит обеспечить большую часть потребности животноводческого сектора АПК России и сделает независимыми от импортных поставок производителей готовых кормов и премиксов для животных.
Инвестиционные проекты ГК «Арника» соответствуют Программе правительства РФ по импортозамещению и Доктрине продовольственной безопасности РФ.
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