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Сокровища "Московского Кремля" привезут в Приморье
19 марта в Москве состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль» и Приморским государственным объединенным музеем имени В.К. Арсеньева. Соглашение подписали директор Приморского государственного объединенного музея Виктор Шалай и генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
В рамках соглашения, заключенного на пять лет, Музеи Московского Кремля проведут несколько выставок из собственного собрания на территории Приморского края. Это позволит познакомить жителей Владивостока и прилегающих территорий с уникальными коллекциями музея-сокровищницы, представить различные аспекты истории российской культуры и современного искусства.
Первым проектом, организованном в соответствии с соглашением, станет выставка «Карта России – вехи истории», которая откроется в сентябре 2018 года во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума.
Выставка будет посвящена феномену России как самого большого государства, статус которого она удерживает с конца XVII столетия. Музеи Московского Кремля раскроют эту тему, показывая произведения искусства из своих коллекций XIV – начала XX вв.
Центральным экспонатом выставки, станет уникальное произведение – вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II. Россия в период его правления существенно расширила свои границы, были присоединены многие земли в Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке, площадь страны к 1867 году составила 23 700 000 км2. Карта будет впервые показана в России за пределами Московского Кремля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Музеев Московского Кремля.
На выставке будет представлена история формирования территории Российского государства. Основой экспозиции станут предметы, которые были созданы по повелению российских правителей в связи с важнейшими событиями в геополитической истории России и хранящиеся в Музеях Московского Кремля.
Посетители смогут увидеть около ста уникальных экспонатов из различных коллекций музея, которые расскажут об основных вехах становления России.
Досье "Дальневосточного капитала": Федеральное Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» – уникальный музейный комплекс, включающий в себя Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, ансамбль колокольни «Иван Великий» церковь Ризположения и Патриаршие палаты. Оружейная палата – старейший российский музей, открывшийся для публики в 1806 году. Музеи Кремля хранят выдающиеся произведения различных жанров отечественного и зарубежного искусства – всего более 160 тысяч единиц хранения. Здания, в которых расположены музеи, замечательные памятники архитектуры различных школ и эпох, сохранившие интерьеры XVI-XVII и середины XIX веков. Московский Кремль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно Музеи Московского Кремля посещает около 2,5 млн человек. Официальный сайт: www.kreml.ru.
Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля
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