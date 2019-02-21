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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Марта, 05:22 |
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Известных художник представит Владивостоку "План эвакуации Э.К."
Персональная выставка Ильяса Зинатулина как всегда удивляет новым подходом и видением художника в работе. Серия «Плана эвакуации» исполнена в технике аппликации и раскраски и является итогом ежедневного труда за последние полтора года.
"Представленное, на первый взгляд, видится хаосом формы и цвета, ассоциируя и отправляя наблюдателя в среду сегодняшнего мегаполиса. Зашифрованное «Э.К.» автор предпочитает не раскрывать, предоставив нам в воображении как «эсхатологический конструктивизм» либо «элементарные картонки», «элитные картины», и все, что вдумчивому зрителю навеет", - рассказал журналу "Дальневосточный капитал" Александр Городний, основатель Музея и галереи современного искусства «Артэтаж».
В ноябре 2018 года в мастерской художника во Владивостоке побывал известный искусствовед, заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Светляков, который давно следит за творчеством Ильяса Зинатулина. И здесь он вновь остался под впечатлением от новой серии его работ.
Выставка продлится с 22 марта по 28 апреля.
Вход свободный: среда-воскресенье 10:00-19:00
АРТЭТАЖ
Ул.Адмирала Фокина, 25
+7 (423) 222-06-59
Журнал "Дальневосточный капитал"
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