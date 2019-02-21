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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Марта 2019, 12:17 | Регион сегодня |
Во Владивостоке устанавливают новые дорожные знаки
Еще на одном городском участке будут установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор"
Новые знаки появятся на проезде с Народного проспекта к дому по ул. Бульварная, 15
Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает об изменении движения на проезде с Народного проспекта к дому №15 по улице Бульварной. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Установка дополнительных технических средств необходима для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на территории. Также в районе установки знака должна быть обеспечена возможность беспрепятственного проезда оперативных служб.
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