|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 20 Апреля, 13:53 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделю
На набережной, протяженностью 1,3 километра, расположатся не только павильоны всех девяти регионов Дальнего Востока, под открытым небом развернется концертная площадка где всю неделю будут проходить различные выступления и конкурсы для жителей и гостей города.
«Сейчас каждая территория готовит проект своего павильона. Они должны максимально широко презентовать весь культурный, исторический, экономический и природный потенциал региона. В этом году работу улицы решено продлить и на выходные, чтобы все желающие могли посетить ее», - сообщил заместитель Министра России по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.
Планируется, что с 5 по 10 сентября на площадках «Улицы Дальнего Востока» пройдет целый комплекс различных мероприятий. С 5 по 7 сентября Улица будет работать для гостей форума, 8 сентября состоится Молодежный день (девиз дня: Привлечь и удержать – ставка на таланты!). Мероприятие, приуроченные к ВЭФ поможет талантливым ребятам сориентироваться в возможностях Дальнего Востока и в будущем найти достойное применение своим способностям в компаниях региона присутствия. 9 и 10 сентября Выставка открыта для всех желающих.
Одна из наиболее популярных зон традиционно – рыбный рынок, здесь можно будет не только попробовать морепродукты, которыми так славится Дальний Восток, но и научиться готовить из них что-то необычное.
«С Дальним Востоком невозможно познакомиться в одной точке. Он занимает площадь более шести миллионов квадратных километров. "Улицы Дальнего Востока” позволят жителям Приморья и гостям форума познакомиться с традициями и культурой соседних регионов», — отметил заместитель председателя правительства — полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В основную программу выставки также включены интерактивные экспозиции, посвященные раскрытию экономической модели региона, круизному, медицинскому, гастрономическому, пляжному, этно-, эко- и сельскому туризму.
«Форум позволяет в яркой, доступной и привлекательной форме презентовать туристские возможности дальневосточных регионов профессионалам туристского рынка, представителям органов власти, средствам массовой информации и широкой общественности. Выставка 2017 года обещает удивить посетителей инновационными решениями, масштабом и содержательностью экспозиций участников, а также насыщенностью деловой программы», – отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка добавил, что площадка традиционно пользуется популярностью как у участников форума, так и у гостей региона и обычных горожан. Так в прошлом году в рамках «Улицы Дальнего Востока» было представлено больше 40 экспозиций и арт-объектов, за четыре дня работы ее посетили больше 6500 человек.
«Сама идея фестиваля связана с тем, что все мы очень любим свой регион, хотим провести форум хорошо и ярко и передать частичку нашей любви вам. Для того чтобы побывав на форуме и фестивале вы эту частичку любви увезли с собой, и она осталась бы с вами на целый год до следующего мероприятия», - пояснил Александр Галушка.
- Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделю
- Инвестиции в создание Азиатского энергетического супер-кольца оцениваются до $30 млрд ​
- ОАО "РЖД" удвоило перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами
- Серия любительских регат "Гонка под парусом" открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017
- 2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум пройдет 5-6 июля во Владивостоке
- По новой схеме заработают пункты пропуска иностранных туристов во Владивостоке
- В столице Приморья первая дальневосточная IT-неделя объединит три форума
- В AZIMUT Отель Владивосток состоится "Русское застолье"
- Развитие транзитного туризма в Приморье обсудят на Тихоокеанском туристском форуме-2017
- В Приморье 37,6 тысяч гектар акватории будет предоставлено для развития аквакультуры
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.