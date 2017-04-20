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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Апреля, 09:49 |
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Во Владивостоке пройдет конференция "HeadHunter: Люди в цифрах"
В первой части конференции выступит Наталья Данина (Москва) – директор департамента аналитики HeadHunter, руководитель проектов "Банк заработных плат" и "Люди в цифрах". В рамках выступления Наталья расскажет по отраслям (розница, ИТ, ХоРеКа, авиа-, банки, фармацевтика и другие) об аналитике зарплат, компенсаций, трендов рынка труда, активности конкурентов, анализе резюме по своим сотрудникам и связи всей этой информации.
Наталья Данина: «Мы поговорим о том, как с этими данными работать с разными группами заинтересованных лиц: как и что коммуницировать топам, как и что - сотрудникам. Как этот «зоопарк данных» использовать в своей работе и не пугаться его, если вы – гуманитарий. Потому что не всегда самое важное скрыто глубоко. Важно просто начать работать с цифрами, главное не забывать, что они – о людях».
«Банк данных заработных плат» — проект, позволяющий узнать уровень вознаграждений, компенсаций и льгот самых разных компаний во всех уголках России.
«Люди в цифрах» — уникальный и первый в своем роде сервис для принятия бизнес-решений в отношении подбора и удержания сотрудников на основе аналитики вакансий и резюме.
Далее выступит первый заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Павел Игнатьев, с темой: «Развитие Дальнего Востока». В третьей части конференции проектный менеджер DNS Елена Денисенко, расскажет об опыте изменения корпоративной культуры.
<p style="margin-left: «Банк данных заработных плат» — проект, позволяющий узнать уровень вознаграждений, компенсаций и льгот самых разных компаний во всех уголках России.
Проект «Люди в цифрах» — уникальный и первый в своем роде сервис для принятия бизнес-решений в отношении подбора и удержания сотрудников на основе аналитики вакансий и резюме.
Программа мероприятия
9:30-10:00 — Регистрация гостей
10:00-10:10 – директор Дальневосточного филиала, Ксения Нестеренко: Приветственное слово, оглашение регламента, благодарственное слово партнёрам
10:10-12:00 – директор департамента аналитики HeadHunter (г.Москва), Наталья Данина, тема: «hh-аналитика в действии: Превращаем массивы данных в основу для принятия HR- и бизнес-решений»
12:00 – 12:30 – первый заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала, Павел Игнатьев, тема: «Развитие Дальнего Востока»
12:30 – 13:00 – проектный менеджер DNS, Елена Денисенко, тема: «Корпоративная культура, опыт изменения»
13:00 – 14:00 Кофе-брейк, неформальное общение
Мероприятие пройдет 26 апреля в 10-00 в конференц-зале отеля Аванта.
Регистрация по ссылке: https://vladivostok-hh.timepad.ru/event/475811/
Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер события.
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