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Китайский инвестор завезет гребешок в Приморье
Инвестор из КНР- компания «Яньтай Тунсян Фудс», который занимается на территории Приморского края инвестиционным проектом по развитию аквакультуры, приступает к его практической реализации. Накануне он получил разрешение от Россельхознадзора на ввоз молоди гребешка для разведения.
Дальнейшая реализация проекта обсуждалась в ходе Дня китайского инвестора, который провел в Хабаровске 19 апреля вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"Участок акватории площадью одна тысяча гектаров уже есть у инвестора в пользовании. Фактически в ближайший месяц проект начнет реализовываться, уже более 200 миллионов рублей проинвестировано", - рассказал Александр Крутиков, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока.
Для реализации проекта на Дальнем Востоке России китайские бизнесмены зарегистрировали российское юридическое лицо - ООО «Дальневосточная марикультура «Хэ Сян», которая будет заниматься производством, переработкой и продажей морепродуктов. Это одна из первых китайских компаний, работающая в области аквакультуры на Дальнем Востоке России. Компания располагает собственным флотом и крупными базами, которые позволяют найти рынки сбыта в разных странах.
Стоит отметить, что данный проект впервые был представлен на Дне китайского инвестора в декабре 2017 года.
«Очень хорошо, что все больше и больше появляется совместных проектов в аквакульутре. Опыт и технологии Китая в этой области значительно впереди, чем есть у нас, а нам эту область необходимо, по сути, с нуля формировать и их технологии нам, конечно, помогут», - отметил Александр Крутиков.
В Дне китайского инвестора приняли участие первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, руководители крупных китайских компаний.
Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 117,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 104,4 процента). При этом из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. 26% всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.
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