|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 07 Октября, 02:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивостоку обещают канатную дорогу
В Нагорном парке во Владивостоке может появиться современный спортивно-туристический центр, включающий канатную дорогу, сообщает пресс-служба Приморского края.
«10 мая во Владивосток прилетят инвесторы из Швейцарии. Просим Администрацию Приморского края совместно с Администрацией Владивостока проработать имущественные и земельные вопросы, а также возможность подключения участков к сетям», – сообщил депутат Государственной Думы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.
По словам парламентария, в рамках государственно-частного партнерства возможно запустить и другие проекты, например, реконструкцию учебно-спортивной базы «Солнечная» в районе бухты Лазурная во Владивостоке. Один из крупных инвесторов планирует создать круглогодичный большой спортивно-туристический центр. Под реализацию проекта необходим участок площадью не менее 100 гектаров. В свою очередь глава региона Андрей Тарасенко предложил рассмотреть под размещение центра участок в районе завода «Варяг». Еще один проект связан с строительством трассы для лыжников. «Есть возможность и желание инвесторов вложить деньги в строительство такой трассы в Приморье», – пояснил Дмитрий Свищев. Также обсуждались проект строительства на крыше спорткомплекса «Олимпиец» временного объекта на две дорожки для кёрлинга и возможность строительства большого центра для кёрлинга и других ледовых видов спорта.
Напомним, Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов разработает план по развитию спортивной инфраструктуры ДФО. Такое поручение дано по итогам заседания итоговой коллегии Минвостокразвития России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
- Врио губернатору Приморья Олегу Кожемяко мало краевых выборов
- В Приморье отдаленные поселки не останутся без АЗС
- КРДВ готова покупать земли в Приморье
- ТОры Приморья лидируют среди наиболее крупных получателей земли
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- Опубликован список более 100 должников Владивостока
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- Владивосток соберет более 400 топ-менеджеров азиатских технопарков
- "Аврора" возобновляет полеты из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.